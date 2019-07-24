Глава HBO выступил в защиту финала «Игры престолов»

Во время встречи Ассоциации телевизионных критиков глава HBO Кейси Блойс обсудил с собравшимися восьмой сезон «Игры престолов». Финал сериала вызвал в сети много споров и критики (появилась даже петиция с требованием полностью переснять весь сезон), но руководство канала не видит в этом ничего страшного.

«Выпуск чрезвычайно популярного сериала связан с небольшим количеством минусов, — говорит Блойс. — Один из них, который приходит на ум, — когда пытаешься его закончить, то у многих людей появляется собственное мнение, как все должно завершиться. Это в порядке вещей. Петиция показала, что люди испытывают к сериалу очень сильные чувства, но мы ее серьезно не рассматривали. Не могу представить, чтобы какой-то канал это сделал».

По словам Блойса, когда успешный сериал идет уже много лет, канал практически перестает вмешиваться в производство и диктовать, в каком направлении должен двигаться проект. «К этому моменту между шоураннерами и каналом устанавливается ритм, минимальный обмен мнением здесь и там, — считает Блойс. — И не только в случае „Игры престолов“. У „Силиконовой долины“ выходит последний сезон, и они прекрасно знают, о чем их проект и каким будет финал. Мы не вмешиваемся».

Несмотря на критику, восьмой сезон «Игры престолов» установил рекорд по общему количеству номинаций на телевизионную премию «Эмми» — 32, включая технические, актерские, сценарные и категорию «Лучший драматический сериал». «32 номинации „Эмми“ — неплохое признание», — пошутил Блойс.

Все восемь сезонов «Игры престолов» доступны зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска по подписке «КиноПоиск + Амедиатека». На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает краткую справку о персонажах.

Источник: EW

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