Дэймон Линделоф рассказал о сериале «Хранители»

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Выступая на встрече Ассоциации телевизионных критиков, Дэймон Линделоф раскрыл несколько деталей сериала «Хранители» — вольного продолжения комикса Алана Мура и Дэйва Гиббонса. По словам сценариста, действие проекта разворачивается в альтернативном 2019 году, где не существует социальных сетей, появился культ Роршаха, а страной уже 27 лет правит Роберт Редфорд.

«Это не должен быть знакомый вам мир, — рассказал Линделоф. — Есть настоящая история, есть альтернативная история, и они смешиваются посередине».

Одно из ключевых отличий — президентство Редфорда. В оригинальном комиксе Редфорд действительно планировал выдвинуть свою кандидатуру на выборах 1988 года. По сюжету сериала он стал президентом в 1992 году, когда обошел Джеральда Форда. В итоге Редфорд отменил ограничения срока полномочий и уже несколько десятилетий правит страной. По словам Линделофа, он хотел показать, что будет, если «благонамеренный либеральный белый мужчина слишком долго остается президентом».

Другое важное отличие — отсутствие повсеместного распространения интернета и соцсетей, которые администрация Редфорда запретила еще на ранней стадии.

Линделоф также отметил, что они не планировали менять первоисточник, но вместо этого показали его последствия. Одно из них — радикальный правый культ Роршаха. Последователи носят его маску, повторяют его слова и считают, что мертвый герой поддержал бы их войну против полиции. Линделоф полагает, что противостояние между полицией и обществом — современный эквивалент холодной войны между США и СССР.

Не обошлось и без упоминания Мура, большого противника адаптации своих произведений. Линделоф признался, что пытался наладить контакт с автором комиксов и показать, что он делает, но Мур снова и снова давал понять, что его это все не интересует.

«Я пережил очень напряженный период, когда боялся все про****, и до сих пор не уверен, что он прошел, — говорит сценарист. — Но если бы я относился слишком почтительно, то не смог бы сделать что-нибудь достаточно рискованное».

«Я передаю дух Алана Мура и говорю: «Идите ****, я все равно все сделаю», — заключил Линделоф.

Премьера «Хранителей» состоится в октябре 2019-го, но точная дата премьеры пока не сообщается.

Источник: Collider

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