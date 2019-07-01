Завершились съемки пилота приквела «Игры престолов»

В рамках встречи Ассоциации телевизионных критиков глава HBO Кейси Блойс объявил об окончании съемок пилотного эпизода приквела «Игры престолов» — сериала под неофициальным названием «Долгая ночь». По словам Блойса, сейчас идет монтаж серии.

Блойс не уточнил, когда новый сериал по «Игре престолов» увидит свет. По его словам, он пока не видел финальный вариант эпизода, но отметил, что «актерский состав выглядит очень-очень хорошо».

Сюжет или название сериала также официально не объявлены. Проект носит рабочее название «Долгая ночь» в честь события, случившегося за восемь тысяч лет до вторжения Таргариена, когда на мир опустилась зима, продлившаяся целое поколение. Автор «Игры престолов» Джордж Р. Р. Мартин слышал, что один из вариантов названия — «Самая долгая ночь».

Согласно источникам, приквел расскажет о событиях, которые произошли в Вестеросе задолго до объедения Семи Королевств. Зрители увидят, как уходит золотой век героев, а мир погружается в хаос. Создатели раскроют некоторые секреты Вестероса, в том числе тайну происхождения Белых ходоков.

Глава HBO заметил, что в приквеле могут появиться отсылки к событиям и персонажам «Игры престолов», но прямой связи между сериалами не будет.

Пилот «Долгой ночи» поставила С. Дж. Кларксон. Мартин написал сценарий сериала совместно с Джейн Голдман, которая также выступает в качестве шоураннера проекта.

Все восемь сезонов «Игры престолов» доступны зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска по подписке «КиноПоиск + Амедиатека». На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает краткую справку о персонажах.

Источник: Deadline