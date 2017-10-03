Ушел из жизни Рутгер Хауэр

В Нидерландах на 76-м году жизни скончался актер Рутгер Хауэр, известный по ролям в фильмах «Бегущий по лезвию», «Леди-ястреб», «Попутчик», «Турецкие наслаждения». Как сообщают источники, Хауэр ушел из жизни 19 июля в своем доме после непродолжительной болезни.

Хауэр родился 23 января 1944 года в нидерландском городке Брёкелене. Его отец преподавал актерское мастерство в местном театральном колледже, а мать там же вела занятия по курсу драматургии. Уже в пять лет он появился на сцене театра, а 8 июня 1955 года дебютировал в трагедии Софокла «Аякс».

Актерская карьера за пределами театра началась в 1968 году: Хауэр снялся в эпизодической роли в драме «Господин Гаварден», но в финальную версию кадры с ним не попали. Через год он снялся в приключенческом сериале «Флорис». Участие в проекте о странствующем рыцаре принесла Хауэру известность и познакомила его с Полом Верховеном, с которым он впоследствии неоднократно сотрудничал.

Первым совместным фильмом Хауэра и Верховена стала мелодрама «Турецкие наслаждения», экранизация романа Яна Волькерса. Картина принесла обоим мировую известность и номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший зарубежный фильм».

Дебют в Голливуде состоялся в 1981 году, когда Хауэр сыграл убийцу Вульфгара в боевике «Ночные ястребы». Через год он появился в своем самом известном проекте — фантастической картине Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». Репликант Рой Батти в его исполнении по праву считается одним из величайших фантастических персонажей в истории кино.

Всего на счету Хауэра более 170 проектов.