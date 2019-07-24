Неудачные дубли из «Мстители: Финал»: Тони против багажника и косоглазый Клинт

Сегодня, 16:40Обсудить0

«Мстители: Финал» — трехчасовой блокбастер, в котором задействованы десятки звезд. После съемок осталось множество испорченных и неудачных дублей, где актеры валяют дурака или просто не могут нормально произнести реплику. Вот некоторые из них.

В ролике хватает забавных моментов. Дауни-мл. не может совладать с багажником, Пратт бегает по площадке, а Крис Хемсворт тискает кукольную замену Ракеты. Бри Ларсон, зависшая в полете, искренне интересуется: «Круто ли все выглядит? По ощущениям просто не скажешь, но если выглядит круто, то все нормально».

Несколькими днями ранее «Финал» стал самым кассовым фильмом в истории (без учета инфляции), собрав в мировом прокате 2,790 млрд долларов.

Источник: EW

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