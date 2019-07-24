Опрос: «Игра престолов» возглавила список любимых сериалов россиян

«Левада-центр» провел опрос и выяснил, какие современные зарубежные сериалы смотрят российские зрители. Самое большое количество голосов (26%) получил проект HBO «Игра престолов». На втором месте находится «Шерлок» (25%), а замыкает тройку лидеров «Доктор Хаус» с 24%. «Чернобыль» и «Остаться в живых» набрали по 22% голосов.

Полностью список выглядит следующим образом:

При этом среди опрошенных в возрасте 18—24 года получилась своя тройка, где также лидирует «Игра престолов», но с 42%. На втором месте здесь оказался «Чернобыль» (40%), на третьей позиции — «Сверхъестественное» (38%).

Из опрошенных 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше 62% ответили, что смотрели по крайней мере один современный зарубежный сериал. 35% сказали, что не смотрели ни одного современного зарубежного сериала, а 3% затруднились ответить. Респонденты в возрасте 18—24 года смотрят современные зарубежные сериалы больше остальных групп (только 12% из них не интересуются подобными сериалами).

«Игра престолов», «Доктор Хаус», «Чернобыль», «Остаться в живых», «Друзья», «Ходячие мертвецы», «Теория большого взрыва», «Клиника», «Бесстыжие», «Мир Дикого Запада», «Настоящий детектив» и «Офис» доступны для просмотра по подписке КиноПоиска.

Источник: «Левада-центр»