Опрос: «Игра престолов» возглавила список любимых сериалов россиян

«Левада-центр» провел опрос и выяснил, какие современные зарубежные сериалы смотрят российские зрители. Самое большое количество голосов (26%) получил проект HBO «Игра престолов». На втором месте находится «Шерлок» (25%), а замыкает тройку лидеров «Доктор Хаус» с 24%. «Чернобыль» и «Остаться в живых» набрали по 22% голосов.
Полностью список выглядит следующим образом:
- «Игра престолов» — 27%;
- «Шерлок» — 25%;
- «Доктор Хаус» — 24%;
- «Чернобыль» — 22%;
- «Остаться в живых» — 22%;
- «Сверхъестественное» — 15%;
- «Друзья» — 14%;
- «Ходячие мертвецы» — 12%;
- «Обмани меня» — 10%;
- «Во все тяжкие» — 8%;
- «Теория большого взрыва» — 8%;
- «Клиника» — 7%;
- «Бесстыжие» — 6%;
- «Мир Дикого Запада» — 5%;
- «Карточный домик» — 5%;
- «Черное зеркало» — 4%;
- «Настоящий детектив» — 4%;
- «Острые козырьки» — 4%;
- «Как я встретил вашу маму» — 3%;
- «Мистер Робот» — 3%;
- «Декстер» — 3%;
- «Очень странные дела» — 3%;
- «Блудливая Калифорния» — 2%;
- «Офис» — 2%.
При этом среди опрошенных в возрасте 18—24 года получилась своя тройка, где также лидирует «Игра престолов», но с 42%. На втором месте здесь оказался «Чернобыль» (40%), на третьей позиции — «Сверхъестественное» (38%).
Из опрошенных 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше 62% ответили, что смотрели по крайней мере один современный зарубежный сериал. 35% сказали, что не смотрели ни одного современного зарубежного сериала, а 3% затруднились ответить. Респонденты в возрасте 18—24 года смотрят современные зарубежные сериалы больше остальных групп (только 12% из них не интересуются подобными сериалами).
«Игра престолов», «Доктор Хаус», «Чернобыль», «Остаться в живых», «Друзья», «Ходячие мертвецы», «Теория большого взрыва», «Клиника», «Бесстыжие», «Мир Дикого Запада», «Настоящий детектив» и «Офис» доступны для просмотра по подписке КиноПоиска.
Источник: «Левада-центр»