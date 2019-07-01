Бенедикт Камбербэтч сыграет художника и еще 11 новостей дня

Бенедикт Камбербэтч и Клер Фой снимутся в биографической драме «Луис Уэйн»
Уэйн — английский художник начала XX века, известный своими многочисленными антропоморфными изображениями котов, кошек и котят. Животных он начал рисовать из-за бездомного кота по имени Питер, которого они с женой Эмили спасли на улице. Считается, что в последние годы Уэйн страдал от шизофрении, но точных доказательств этому нет. Вместе с Фой и Камбербэтчем в фильме снимутся Тоби Джонс и Андреа Райзборо. Режиссер — Уилл Шарп.
Источник: Deadline
Жанель Моне исполнит главную роль во втором сезоне сериала «Возвращение домой»
Первый сезон рассказывал о военных экспериментах по стиранию памяти, а главную роль в нем сыграла Джулия Робертс. О сюжете второго сезона известно в общих чертах: женщина (Моне) приходит в себя в плывущем каноэ и не представляет, как она здесь оказалась.
Источник: Deadline
Трейлер сериала «„У“ значит убийцы»
Действие проекта Netflix разворачивается в районе Китайского квартала в Сан-Франциско. Кай Джин, начинающий повар, становится новым и последним представителем легендарного клана ассасинов. Ему предстоит воссоединить древние силы триад и вновь восстановить баланс.
Канал Disney заказал мультсериал «Проклятье Молли МакГи»
Проект расскажет о мрачном Скрэтче, который получает удовольствие от несчастий других. Очередная попытка напакостить выходит ему боком, и он оказывается привязан к жизнерадостной и оптимистичной Молли, мечтающей сделать мир лучше.
Источник: Deadline
Трейлер хоррора «Страшные истории для рассказа в темноте»
Америка 1968 года. Вся страна готова измениться, но в маленьком городке Милл-Вэлли время, кажется, застыло на месте. Уже несколько поколений над жителями города нависает тень семьи Бэллоус, чей заброшенный особняк стоит на окраине. Когда-то там жила девочка Сара, которая превратила свою наполненную кошмарами жизнь в сборник историй. На страницах ее книги скрываются жуткие рассказы о монстрах, готовых в любой момент вырваться в мир и поближе познакомиться с нерадивым читателем.
Джед Миркурио разработает для Quibi фантастический триллер «Послания» (Transmissions)
Действие фильма развернется в отдаленной радиообсерватории, где одинокий ученый начинает получать из глубин космоса загадочные сигналы.
Источник: Deadline
Кадры из фильмов «Джокер», «Подлинная история шайки Келли», «Брачная история», «Прачечная», «Меня зовут Долемайт», «Радиоактивно», «Неограненные драгоценности» и «Два папы»
Все фильмы будут показаны на кинофестивале в Торонто.
Генри Джуст и Эриель Шульман снимут картину о мальчике, сбежавшем на Бали
Основанный на реальной истории безымянный проект рассказывает о 12-летнем австралийском мальчике, который украл родительскую кредитку и устроил себе головокружительный отдых на Бали. Брендан О’Брайэн написал сценарий фильма.
Источник: Collider
Трейлер драмы «Гарриет»
Реальная история Гарриет Табмен, бывшей рабыни и аболиционистки, которая посвятила свою жизнь борьбе против рабства. Гарриет регулярно совершала поездки на юг, откуда вывозила рабов, и приняла активное участие в деятельности подземной железной дороги, переправлявшей беглых рабов из южных штатов на Север или в Канаду.
Эндрю Гест напишет для Amazon комедийный сериал JNNA
О проекте известно мало, лишь то, что он расскажет об инвестициях в людей.
Источник: Deadline
Финальный трейлер сериала «Пацаны»
Действие сериала разворачивается в мире, где существуют супергерои. Именно они являются настоящими звездами. Их все знают и обожают. Но за идеальным фасадом скрывается гораздо более мрачный мир наркотиков и секса, а большинство героев в жизни не самые приятные люди. Для контроля за супергероями ЦРУ создает специальный отряд, неофициально известный как «Пацаны». Премьера первого сезона состоится 26 июля.
Александр Домогаров-мл. приступил к съемкам драмы «Пальма»
Сюжет картины основан на реальной истории. В 1977 году Игорь Польский, улетая за границу, вынужден был оставить свою овчарку по кличке Пальма прямо на взлетной полосе из-за отсутствия медицинской справки. Пальма прячется в аэропорту, изо дня в день встречая прилетающие Ил-18 в надежде, что хозяин вернется. Со временем она становится своеобразным символом аэропорта, оказываясь в центре всех важных событий в жизни его обитателей.
Источник: Пресс-служба «Марс Медиа»
На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.