Бенедикт Камбербэтч сыграет художника и еще 11 новостей дня

Бенедикт Камбербэтч и Клер Фой снимутся в биографической драме «Луис Уэйн»

Уэйн — английский художник начала XX века, известный своими многочисленными антропоморфными изображениями котов, кошек и котят. Животных он начал рисовать из-за бездомного кота по имени Питер, которого они с женой Эмили спасли на улице. Считается, что в последние годы Уэйн страдал от шизофрении, но точных доказательств этому нет. Вместе с Фой и Камбербэтчем в фильме снимутся Тоби Джонс и Андреа Райзборо. Режиссер — Уилл Шарп.

Источник: Deadline

Жанель Моне исполнит главную роль во втором сезоне сериала «Возвращение домой»

Первый сезон рассказывал о военных экспериментах по стиранию памяти, а главную роль в нем сыграла Джулия Робертс. О сюжете второго сезона известно в общих чертах: женщина (Моне) приходит в себя в плывущем каноэ и не представляет, как она здесь оказалась.

Источник: Deadline

Трейлер сериала «„У“ значит убийцы»

Действие проекта Netflix разворачивается в районе Китайского квартала в Сан-Франциско. Кай Джин, начинающий повар, становится новым и последним представителем легендарного клана ассасинов. Ему предстоит воссоединить древние силы триад и вновь восстановить баланс.

Канал Disney заказал мультсериал «Проклятье Молли МакГи»

Проект расскажет о мрачном Скрэтче, который получает удовольствие от несчастий других. Очередная попытка напакостить выходит ему боком, и он оказывается привязан к жизнерадостной и оптимистичной Молли, мечтающей сделать мир лучше.

Источник: Deadline

Трейлер хоррора «Страшные истории для рассказа в темноте»

Америка 1968 года. Вся страна готова измениться, но в маленьком городке Милл-Вэлли время, кажется, застыло на месте. Уже несколько поколений над жителями города нависает тень семьи Бэллоус, чей заброшенный особняк стоит на окраине. Когда-то там жила девочка Сара, которая превратила свою наполненную кошмарами жизнь в сборник историй. На страницах ее книги скрываются жуткие рассказы о монстрах, готовых в любой момент вырваться в мир и поближе познакомиться с нерадивым читателем.

Джед Миркурио разработает для Quibi фантастический триллер «Послания» (Transmissions)

Действие фильма развернется в отдаленной радиообсерватории, где одинокий ученый начинает получать из глубин космоса загадочные сигналы.

Источник: Deadline

Кадры из фильмов «Джокер», «Подлинная история шайки Келли», «Брачная история», «Прачечная», «Меня зовут Долемайт», «Радиоактивно», «Неограненные драгоценности» и «Два папы»

«Джокер» «Джокер» «Джокер» «Подлинная история шайки Келли» «Подлинная история шайки Келли» «Подлинная история шайки Келли» «Подлинная история шайки Келли» «Подлинная история шайки Келли» «Брачная история» «Меня зовут Долемайт» «Меня зовут Долемайт» «Радиоактивно» «Неогранённые драгоценности» «Два Папы»

Все фильмы будут показаны на кинофестивале в Торонто.

Генри Джуст и Эриель Шульман снимут картину о мальчике, сбежавшем на Бали

Основанный на реальной истории безымянный проект рассказывает о 12-летнем австралийском мальчике, который украл родительскую кредитку и устроил себе головокружительный отдых на Бали. Брендан О’Брайэн написал сценарий фильма.

Источник: Collider

Трейлер драмы «Гарриет»

Реальная история Гарриет Табмен, бывшей рабыни и аболиционистки, которая посвятила свою жизнь борьбе против рабства. Гарриет регулярно совершала поездки на юг, откуда вывозила рабов, и приняла активное участие в деятельности подземной железной дороги, переправлявшей беглых рабов из южных штатов на Север или в Канаду.

Эндрю Гест напишет для Amazon комедийный сериал JNNA

О проекте известно мало, лишь то, что он расскажет об инвестициях в людей.

Источник: Deadline

Финальный трейлер сериала «Пацаны»

Действие сериала разворачивается в мире, где существуют супергерои. Именно они являются настоящими звездами. Их все знают и обожают. Но за идеальным фасадом скрывается гораздо более мрачный мир наркотиков и секса, а большинство героев в жизни не самые приятные люди. Для контроля за супергероями ЦРУ создает специальный отряд, неофициально известный как «Пацаны». Премьера первого сезона состоится 26 июля.

Александр Домогаров-мл. приступил к съемкам драмы «Пальма»

Сюжет картины основан на реальной истории. В 1977 году Игорь Польский, улетая за границу, вынужден был оставить свою овчарку по кличке Пальма прямо на взлетной полосе из-за отсутствия медицинской справки. Пальма прячется в аэропорту, изо дня в день встречая прилетающие Ил-18 в надежде, что хозяин вернется. Со временем она становится своеобразным символом аэропорта, оказываясь в центре всех важных событий в жизни его обитателей.

Источник: Пресс-служба «Марс Медиа»

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.