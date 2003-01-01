Джеймс Марсден должен был сыграть Берта Рейнолдса в «Однажды в… Голливуде»

Для «Однажды в… Голливуде» Квентин Тарантино собрал звездный актерский состав, позвав множество разных исполнителей на роли вымышленных и реальных людей. Одним из них был Джеймс Марсден, который в итоге не попал в финальную версию картины. Согласно источникам, Марсдена пригласили на роль молодого Берта Рейнолдса, который также должен был появиться в фильме, но скончался до начала съемок.

Какая роль отводилась молодому Рейнолдсу в сюжете «Однажды в… Голливуде», не уточняется. Предполагается, что он мог появиться в сцене, связанной с вестерн-сериалом «Лансье», героев которого сыграли Люк Перри и Тимоти Олифант. Неизвестно также, почему Марсден не попал в фильм. Возможно, режиссер не захотел использовать образ Рейнолдса после его смерти, или для появления Марсдена просто не нашлось места.

Сам Рейнолдс должен был сыграть Джорджа Спэна, владельца ранчо в Лос-Анджелесе, где в 1960-е жили Чарльз Мэнсон и его «Семья». Рейнолдс успел принять участие в читке сценария, но не успел сняться в самом фильме. В итоге роль Спэна в «Однажды в… Голливуде» исполнил Брюс Дерн.

«Однажды… в Голливуде» — история Рика Далтона, бывшей звезды вестернов. Вместе со своим верным напарником и дублером Клиффом Бутом он пытается выжить в новом незнакомом Голливуде и даже подумывает уехать в Италию, где силу набирают спагетти-вестерны. По соседству с бывшим ковбоем живут Роман Полански и его супруга, актриса Шэрон Тейт, которая вместе с четырьмя друзьями в скором времени погибнет от рук последователей Мэнсона.

7 августа Тарантино приедет в Москву, чтобы лично представить показ «Однажды в… Голливуде» в киноцентре «Октябрь».

Источник: Collider

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