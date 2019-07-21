Вин Дизель объявил о завершении сценария нового «Риддика»

Сегодня, 11:44Обсудить0

Вин Дизель сообщил в Instagram о готовности сценария фильма «Риддик 4: Фурия», очередного продолжения «Черной дыры». Автором текста вновь выступил Дэвид Туи, режиссер и сценарист всех фильмов о Риддике.

Четвертый «Риддик» находится в разработке с 2015 года. Тогда Дизель признался, что планирует рассказать историю происхождения персонажа. «Хотите знать, где все началось с таким мрачным персонажем, как Риддик?» — спросил актер. Туи предположил, что съемки фильма пройдут в 2017 году. Однако производство проекта так и не началось.

Теперь у Дизеля и Туи есть на руках законченный сценарий, так что «Риддик 4» все-таки может состояться.

Риддик — убийца с глазами, способными видеть в темноте — впервые появился в фильме «Черная дыра» в 2000 году. Персонаж оказался достаточно популярным, и в 2004-м вышел спин-офф «Хроники Риддика», поместивший антигероя в масштабную космооперу. Картина должна была стать началом новой франшизы, но кассовый провал заставил студию отказаться от этой идеи. Спустя девять лет персонаж вернулся в недорогом «Риддике».

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