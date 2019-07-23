Промокадры сериала «Сокол и Зимний Солдат»: Земо снова в деле

53 минуты назадОбсудить0

В сериале Disney+ «Сокол и Зимний Солдат» Даниэль Брюль вернется в роли Земо — оперативника из Заковии, разбившего Мстителей в «Противостоянии». В мини-сериале он выступит против друзей Капитана Америка и, как видно по первым промо, примерит фиолетовую маску из комиксов.

«Желание. Ржавый. Семнадцать. Рассвет. Печь. Девять. Добросердечный. Возвращение на родину. Один. Товарный вагон, — написал актер команде из «Противостояния», которая запускала программу Зимнего Солдата. — Земо готовится».

Сюжет сериала не раскрывается. Известно, что Сэм Уилсон (Сокол) примерит костюм нового Капитана Америка и попытается справиться с миссией, возложенной на него Стивом Роджерсом. Баки (Зимний Солдат), в свою очередь, готов вновь стать частью общества и поближе познакомиться со всем, что предлагает современный мир.

Себастиан Стэн и Энтони Маки вернутся в сериале в знакомых ролях. Кари Скогланд занимает режиссерское кресло проекта. Дерек Колстад работает над сценарием совместно с Малкольмом Спэллманом.

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