Леонардо ДиКаприо потрясла встреча с Люком Перри на съемках «Однажды в… Голливуде»

На премьере «Однажды в… Голливуде» Леонардо ДиКаприо рассказал о впечатлениях от работы с Люком Перри, скончавшимся 4 марта. По словам ДиКаприо, личная встреча с Перри произвела на него сильное впечатление.

«Я вырос на сериале „Беверли-Хиллз 90210“ с ним, — признался ДиКаприо. — Он был моим героем, в прямом смысле самый крутой чувак на земле. И, честно, при встрече на площадке я был потрясен».

«Мы сели и поговорили, — добавил актер. — Он был невероятно потрясающим человеком. Страшная потеря».

Перри исполнил в «Однажды в… Голливуде» роль Уэйна Мондера, звезды реального вестерн-сериала «Лансье», который выходил одновременно с вымышленным «Законом Баунти», в котором снимался герой ДиКаприо.

В честь премьеры «Однажды в… Голливуде» сын Перри, Джек, забрался на билборд с изображением отца. «Большая премьера сегодня, — написал он под фото. — Он заслужил это, и я им очень горжусь. Жеребец по жизни и навсегда. Люблю тебя вечно».

Источник: Extra