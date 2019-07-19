Из сиквела «Лучшего стрелка» пропали флаги Японии и Тайваня

51 минуту назадОбсудить0

В боевике «Топ Ган: Мэверик» герой Тома Круза вновь надевает свою кожаную куртку, которую носил в оригинальном «Лучшем стрелке». Куртка хорошо знакома поклонникам фильма, и они быстро отметили, что в сиквеле она немного изменилась: с нашивки на спине пропали флаги Японии и Тайваня.

В картине Тони Скотта 1986 года на нашивке с изображениями флагов США, ООН, Японии и Тайваня написано «Far East Cruise 63-4 USS Galveston». Это отсылка к реальному американскому ракетному крейсеру, который действовал в водах у побережья Тайваня и Японии.

В сиквеле надпись сменили на «Indian Ocean Cruise 85-86 United States Navy», а вместо японского и тайваньского флагов появилось два неизвестных изображения.

Эксперты считают, что изменение связано с желанием студии Paramount выпустить «Мэверика» в Китае — важном для современного Голливуда рынка. Отсылка к военной операции, где США выступали на стороне противников Поднебесной, может привлечь внимание китайских цензоров и помешать прокату. В дополнение к этому производство сиквела частично спонсировало киноподразделение китайской компании Tencent, крупнейшей инвестиционной компании в мире.

Paramount или кинокомпания Skydance никак не прокомментировали изменения.

Источник: THR

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