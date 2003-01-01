Бокс-офис России: «Солнцестояние» взошло лучше «Реинкарнации»

1. «Король Лев» (1-я неделя), 961 млн рублей, 3,4 млн зрителей, 55 105 сеансов

Очередной игровой ремейк мультфильма Disney полностью оправдал ожидания аналитиков и игроков рынка, прочивших «Королю Льву» титул главного релиза лета-2019. Фильм значительно опередил «Книгу джунглей» (503 млн рублей в первый уик-энд), предыдущего рекордсмена среди аналогичных проектов студии. Выходивший ранее в этом году «Аладдин» заработал в свои первые выходные в два с половиной раза меньше, 379 млн рублей. У «Короля Льва» лучший старт года и третий — в новейшей истории российского проката после «Войны бесконечности» (1,030 млрд рублей) и пятой части «Пиратов Карибского моря» (968 млн рублей). Кроме того, у фильма лучший старт июля. Позади остались «Миньоны», собравшие в 2015-м 779 млн рублей.

Понятно, что причина столь впечатляющего выступления картины — узнаваемость бренда и универсальность фильма для самой широкой аудитории. Семейная направленность ленты предопределила большой наплыв на дневных сеансах — именно в это время ходят в кино родители с детьми. Не пустовали залы и вечером — их заполняли взрослые ностальгирующие зрители, знакомые с оригинальным мультфильмом, и молодежь, привлеченная массированной рекламной кампанией.

«Король Лев» с большим отрывом стал безоговорочным лидером уик-энда по всем показателям — и по наработке на сеанс (16 959 рублей), и по средней посещаемости (62 зрителя на сеансе). Сарафан у картины хороший, но не самый безупречный. Это говорит о том, что столь впечатляющего роста сборов, как у «Алладина» (напомним, что это кино к финалу прокатного периода собрало в три раза больше, чем в первый уик-энд), тут, скорее всего, не будет. Впрочем, планку в 2 млрд рублей «Король Лев» должен взять без особого труда.

2. «Человек-паук: Вдали от дома» (3-я неделя), 65 млн рублей (-68%), 257 тысяч зрителей, 14 009 сеансов

Кинокомикс студий Marvel и Sony за три недели преодолел отметку в 1 млрд рублей. Такое с проектами про Человека-паука в России происходит впервые. Всего в копилке фильма 1,086 млрд рублей. Можно с большой долей уверенности говорить, что «Вдали от дома» закончит прокат впереди «Капитана Марвел». Финальные сборы той картины составили 1,145 млрд рублей.

3. «Анна» (2-я неделя), 33 млн рублей (-64%), 114 тысяч зрителей, 10 020 сеансов

За 11 дней фильм Люка Бессона собрал 166 млн рублей, оставил позади итоговый заработок «Красного воробья» (144 млн рублей) и пока опережает график сборов «Взрывной блондинки», еще одного фильма-аналога, у которого на второй неделе проката в копилке было 162 млн рублей. При этом надо учитывать, что в «Воробье» и «Блондинке» главные роли играли голливудские звезды первой величины (Дженнифер Лоуренс и Шарлиз Терон соответственно). «Анна» ничем таким похвастать не может. Но, очевидно, для российского зрителя имя Люка Бессона еще кое-что значит.

4. «Солнцестояние» (1-я неделя), 18 млн рублей, 63 тысячи зрителей, 4691 сеанс

Новый фильм ужасов Ари Астера стартовал лучше прошлогодней «Реинкарнации» (15 млн рублей), однако не добрался до цифр первого уик-энда «Паранормального» (19 млн рублей). Как и в случае с двумя предшествующими метахоррами, новинка разделила посетителей кинотеатров на два лагеря. Киноманское меньшинство в восторге и активно строчит положительные отзывы, поклонники более традиционных хорроров жалуются на затянутость и отсутствие привычных скримеров. «Реинкарнации» похожий не самый теплый прием у российской публики не помешал увеличить стартовую кассу почти в три раза, до 43 млн рублей. Интересно посмотреть, как на длинной дистанции сработает «Солнцестояние».

5. «Искусство обмана» (1-я неделя), 12 млн рублей (-64%), 40 тысяч зрителей, 3781 сеанс

Независимый фильм-ограбление с Эмили Ратаковски и Тео Джеймсом выступил на уровне других малобюджетных жанровых картин с молодыми звездами в главных ролях. «Зои» с тем же Джеймсом в прошлом году собрала на старте 10 млн рублей, «Красивый, плохой, злой» с Заком Эфроном — 10,6 млн рублей. При этом у «Искусства обмана» худший показатель средней посещаемости в топ-10 — 10 человек на одном сеансе.

6. «История игрушек 4» (5-я неделя), 8,6 млн рублей (-68%), 42 тысячи зрителей, 2645 сеансов

На фоне выхода «Короля Льва» все остальные фильмы, нацеленные на семейную аудиторию, заметно просели. «История игрушек 4» не исключение. Проект Pixar довел свой общий заработок до 463 млн рублей. И, судя по динамике, все же не имеет шансов догнать «Тайну Коко», собравшую 486 млн рублей.

7. «Паразиты» (3-я неделя), 8,3 млн рублей (-42%), 27 тысяч зрителей, 1050 сеансов

Черная комедия Пон Джун-хо продолжает радовать прокатчика своей живучестью. Среди всех долгожителей в топ-10 фильм может похвастаться наименьшим падением. Кроме того, у «Паразитов» вторая после «Короля Льва» наработка на сеанс (7926 рублей) и средняя посещаемость в 25 человек на одном сеансе. Общая касса фильма достигла 56 млн рублей. С большой долей вероятности «Паразиты» обойдут итоговые сборы «Древа жизни» (72 млн рублей с учетом СНГ) и станут самым кассовым победителем Каннского кинофестиваля в нашей стране.

8. «Али, рули!» (2-я неделя), 8,3 млн рублей (-71%), 31 тысяча зрителей, 4282 сеанса

Комедийный экшен Fox обвалился ( да и сарафан у фильма так себе). Похоже, целевая аудитория проекта (молодые мужчины из числа поклонников хулиганских комедий и бадди-муви) решила дождаться релиза фильма онлайн, не тратя времени и денег на поход в кино. Касса фильма после 11 дней проката — 50 млн рублей. И существенно увеличить ее у «Али, рули!» нет никаких шансов.

9. «Мертвые не умирают» (2-я неделя), 6,6 млн рублей (-65%), 22 тысячи зрителей, 1752 сеанса

Еще одна жертва смешанных отзывов — опус Джима Джармуша, который не выдерживает конкуренции с «Паразитами» за избирательную публику крупных городов. В копилке зомби-фильма пока 34 млн рублей. Впрочем, для работ Джармуша это удовлетворительный результат. В течение этой недели «Мертвые не умирают» обойдет финальные сборы драмы «Выживут только любовники» (36 млн рублей с учетом СНГ) и станет самым кассовым фильмом режиссера в России.

10. «Тайная жизнь домашних животных 2» (8-я неделя), 5,9 млн рублей (-62%), 28 тысяч зрителей, 1774 сеанса

Главный долгожитель топ-10 за почти два месяца проката собрал уже 1,466 млрд рублей. Все кассовые задачи, которые мультфильм Illumination мог решить, он уже решил.

На второй неделе работы «Короля Льва» ни один крупный релиз не рискнул бросить ему вызов. Может статься, ни одна новинка недели не пробьется даже в топ-3 бокс-офиса следующего уик-энда. Среди картин со скромным кассовым потенциалом выделяется разве что «Бойцовский клуб». Старый фильм Дэвида Финчера, обретший статус золотой классики, выходит в повторный прокат.