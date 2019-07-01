Почему студия Marvel не объявила новых «Мстителей» и еще 10 новостей дня

Надежда Михалкова и Юлия Хлынина снимутся в фильме «Лед 2»

Сюжет сиквела не раскрывается. Первый фильм рассказывал о Наде, с детства мечтавшей заниматься фигурным катанием. Ей удается стать знаменитой фигуристкой, но мечты о громких победах и красивой жизни терпят крах, когда она получает тяжелую травму. Снова выйти на лед ей помогает простоватый, но честный парень Саша. Жора Крыжовников занимает режиссерское кресло продолжения.

Источник: Пресс-служба Sony Pictures

Съемки «Форсажа 9» временно приостановлены в связи с травмой каскадера

Инцидент произошел на студии Leavesden в Англии, куда вызвали скорую медицинскую помощь. По сообщению врачей, один каскадер получил травму головы в результате падения. Его доставили в лондонскую больницу.

Источник: THR

Кадры из сиквела «Оно»

В центре сюжета «Оно» — группа ребят из городка Дерри, в канализации которого обитает древний демон. В образе танцующего клоуна Пеннивайза он похищает детей, чтобы подпитываться их страхом. В итоге друзьям из «Клуба неудачников» удается побороть собственные кошмары и изгнать монстра. Спустя 27 лет после первой встречи с Пеннивайзом уже взрослыми они вернутся в родной городок и вновь столкнутся с древним злом.

Кевин Файги объяснил, почему студия не заявила о выходе новых «Мстителей»

«В этом году у нас был фильм под названием „Мстители: Финал“, и мы хотели (и это так и есть), чтобы это была концовка для многих персонажей, — рассказал Файги в интервью IGN. — Так что четвертая фаза — она о началах». По словам продюсера, в ближайшие два года студия продолжит истории существующих персонажей и представит новых.

Источник: IGN

Lionsgate перенесла перезапуск «Пилы» с 23 октября 2020-го на 15 мая 2020-го

Сюжет новой части популярной хоррор-франшизы не раскрывается. Известно, что Крис Рок сыграет детектива полиции, расследующего серию жестоких убийств. Даррен Линн Боусман занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline

Объявлен актерский состав новой комедии Адама Сэндлера

В картине под рабочим названием «Хеллоуин Хабби» снимутся Кевин Джеймс, Джули Боуэн, Майя Рудольф, Стив Бушеми, Рэй Лиотта, Роб Шнайдер, Майкл Чиклис, Кенан Томпсон и Ноа Шнапп. Действие фильма развернется в Ночь всех святых в городе Салем. Непритязательный работник закусочной Хабби (Сэндлер), известный в роли местного идиота, оказывается втянутым в расследование убийства. Теперь у него появился шанс спасти Хеллоуин и доказать, что он не так глуп, как принято считать. Стивен Брилл поставит картину.

Источник: Deadline

Ролик о съемках фильма «Мы»

После Великой войны, которая привела к исчезновению практически всего населения планеты, прошло 200 лет. Остатки человечества живут в совершенном Едином Государстве, где все подчинено новым правилам и наступила гармония. Случайная встреча инженера Д-503 с женщиной И-330 полностью переворачивает его представление о себе. Он с подлинным ужасом открывает в себе неконтролируемые древние порывы, чувства и страсти. Гамлет Дульян снимает картину.

Альберто Миэльго напишет и поставит безымянный мультфильм

Миэльго — режиссер и сценарист эпизода «Свидетель» из анимационной антологии «Любовь, смерть и роботы». Подробности проекта отсутствуют.

Источник: THR

Даниел Санду напишет и поставит мини-сериал HBO «Черные деньги» (Bani negri)

Шестисерийный проект расскажет о двух приятелях-неудачниках, которые в шутку обсуждают, как провернуть идеальное преступление. Однако в итоге шутка превращается в реальность, и друзья вынуждены взяться за настоящее ограбление, к чему они совершенно не готовы.

Источник: THR

Бобби Каннавале, Джай Кортни, Лаверн Кок и Стэнли Туччи снимутся в экшен-комедии «Удар»

Главная героиня фильма — вышибала Линди. Она плохо умеет управлять собственным гневом и постоянно боится кого-то убить в приступе ярости. В качестве самоконтроля она носит специальный жилет, который бьет ее током и успокаивает, прежде чем она совершит необратимое. Но после смерти возлюбленного Линди вынуждена забыть о контроле и отправиться на поиски убийцы. Режиссер — Таня Уэкслер.

Источник: Deadline

«Желтовато-красная ересь» закроет 76-й Венецианский кинофестиваль

Действие фильма разворачивается в Италии в 1970-е. Главный герой — харизматичный арт-критик Джеймс Фигерас, который знакомится с привлекательной американкой Беренис Холлис. Новоиспеченные любовники прибывают в роскошное поместье у озера Комо на севере Италии, где живет адвокат и коллекционер искусства Кессиди. Он рассказывает, что покровительствует художнику-затворнику Джерому Дебни, который почти никогда не выходит из своей студии и не делится с миром своими картинами. Молодой парочке Кессиди поручает необычное задание — похитить из мастерской художника последний шедевр.

76-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября.

Источник: Пресс-служба Венецианского кинофестиваля

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