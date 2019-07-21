Лин-Мануэль Миранда посетил Comic-Con в костюме Дэдпула

Создатель мюзикла «Гамильтон» Лин-Мануэль Миранда представлял на прошедшем Comic-Con в Сан-Диего сразу два проекта — «Утиные истории» и экранизацию Филипа Пулмана «Темные начала». В какой-то момент Миранда устал выступать на сцене и выбрался в зал конвента вместе с Беном Шварцем, коллегой по мультсериалу Disney. Чтобы их никто не узнал, Миранда нарядился Дэдпулом, а Шварц примерил маску лучадора.

«Мы с Лином прогулялись по Comic-Con этим утром и впитали креативность, любовь и запахи, распространяемые всеми».

«Как дела».

«Братаны».

Кроме них по конвенту под прикрытием гулял и Джейкоб Андерсон, известный по роли Серого Червя в сериале «Игра престолов». Актер скрывался за маской Майлза Моралеса из мультфильма «Человек-паук: Через вселенные».

«Обожаю SDCC. Очень. Чувствую себя среди своих».

«Банда».

О главных событиях 50-го Comic-Con в Сан-Диего КиноПоиск писал здесь.