Джей Джей Абрамс не показал Кевину Смиту финал девятого эпизода «Звездных войн»

На прошедшем Comic-Con в Сан-Диего Кевин Смит рассказал о посещении съемок девятого эпизода «Звездных войн». Джей Джей Абрамс пригласил Смита на студию Pinewood и показал разные материалы, связанные с проектом. Единственное, чего не увидел Смит, — декорации финальной сцены, которые, заверил режиссер девятого эпизода, стоит увидеть на большом экране.

«На Pinewood ходили разговоры об этих декорациях. Типа: „Ты должен их увидеть. Когда увидишь, они расплавят тебе мозги“, — вспоминает Смит. — Так что я обратился к Джей Джею: „Говорят, я должен увидеть эти декорации“. Он такой: „Не надо. Это последний кадр фильма. Ты не хочешь словить спойлер. Это надо увидеть в кинотеатре. Поверь мне“».

По словам Смита, то же самое ему повторяли и члены съемочной группы: «Бро, хотел бы я забыть, что видел, но это расплавит тебе мозг».

«Поскольку я очень любознательный и любопытный, то очень хотел посмотреть. Но ты разговариваешь с иллюзионистом, и он такой: „Поверь мне“, — продолжает Смит. — Понимаете, люди порой очень хотят знать, как они вытаскивают кролика из шляпы, но Джей Джей — столь невероятный иллюзионист, что я такой: „Знаешь что? Делай как надо. Обмани меня. Я подожду“. Я мог узнать, что там было, но все равно сказал: „Не буду мешать. Мне нравится твой план“. Он меня пока не подводил».

Сюжет новых «Звездных войн» по-прежнему держится в тайне, так что невозможно сказать, какой сценой закончится фильм. Известно лишь, что «Скайуокер. Восход» не просто завершение саги Скайуокеров и трилогии сиквелов, но и кульминация многовекового противостояния ситхов и джедаев.

Источник: IGN