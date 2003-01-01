Звезда «Пикника у Висячей скалы» может сняться в сериале «Властелин колец»

22 июляОбсудить0

Маркелла Кавена («Пикник у Висячей скалы», «Скины») может получить роль в сериале Amazon «Властелин колец», сообщает Variety. Согласно источникам, актриса сейчас ведет переговоры относительно участия в проекте.

По информации инсайдеров, ей предлагают исполнить роль персонажа по имени Тира. В остальном какие-либо подробности о героине отсутствуют.

Представители Amazon или актрисы никак не прокомментировали информацию.

Сюжет сериала не раскрывается. Действие проекта развернется в период Второй эпохи, за 3000 лет до трилогии Питера Джексона. В это время в Средиземье появилось и угасло государство Нуменор, между эльфами и Сауроном шли постоянные войны, было создано Кольцо Всевластья.

В остальном Amazon тщательно скрывает любые подробности сериала.

Amazon планирует выпустить пять сезонов сериала, а общий бюджет масштабного проекта оценивается в районе 1 млрд долларов. Ожидается, что съемки «Властелина колец» пройдут в Новой Зеландии.

Хуан Антонио Байона поставит первые два эпизода. Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн написали сценарий проекта вместе с Брайаном Когманом.

Источник: Variety

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