Трейлер фильма «Прекрасный день по соседству»: Том Хэнкс излучает тепло

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Фред Роджерс — одна из ключевых фигур в жизни многих американцев. На протяжении долгих лет он рассказывал зрителям всех возрастов об устройстве мира, учил быть добрее и делал их мир чуточку лучше. Поэтому нет ничего удивительного, что главную роль в фильме о нем исполнил Том Хэнкс, другой любимчик публики, благодаря которому жизнь становится чуточку приятнее.

«Прекрасный день по соседству» — история реальной и необычной дружбы между добродушным ведущим Фредом Роджерсом (Хэнкс) и прожженным журналистом Томом Джунодом (Мэттью Риз). Джунод неохотно согласился написать статью о знаменитом телеведущем, которого он считает слишком нежным и мягким. Но неутомимый оптимизм Роджерса постепенно меняет жизнь и взгляды сурового репортера.

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