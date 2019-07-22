Канал СТС вырезал из фильма «Ограбление по-итальянски» упоминание украинцев

Для телетрансляции боевика «Ограбление по-итальянски» с Марком Уолбергом канал СТС сократил реплику одного из персонажей, вырезав слова об украинцах. В оригинале фраза звучит так: «Слушай сюда. Я давно понял, что нельзя переть против природы, тещи и долбаных украинцев». В эфире реплика обрывается после «тещи».

На сокращение обратила внимание радиостанция «Говорит Москва», которая обратилась к каналу за пояснениями, но представитель СТС отказался комментировать ситуацию.

«Ограбление по-итальянски» рассказывает о грабителе Джоне Бриджере, решившем уйти на покой. Впереди у Бриджера последнее задание — кража золотых слитков, в которой принимают участие инсайдер Стив, водитель Роб, взрыватель Левое Ухо, технарь Лайл и Чарли, верный друг Бриджера и второй планировщик в их команде. Ограбление, изящное и быстрое, было разыграно как по нотам, но после его завершения веселье преступников было омрачено предательством.

Источник: «Говорит Москва»