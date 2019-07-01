Трейлер сериала «Звездный путь: Пикар» и еще 20 новостей выходных

Арсенио Холл вернется в сиквеле «Поездки в Америку»

Холл вновь сыграет Семми, помощника принца Акима, который в продолжении вынужден вернуться в Штаты, так как узнает, что там живет его давно потерянный сын, будущий наследник престола Замунды.

Источник: Deadline

Джо и Энтони Руссо спродюсируют игровой ремейк мультсериала «Битвы планет» и экранизацию комикса «Гримджек»

Первый проект, основанный на одном из ранних фантастических аниме-сериалов, рассказывает о команде супергероев, защищающих Землю от разных угроз. Гримджек — прозвище наемника Джона Гонта, бывшего военного и ребенка-гладиатора, главного героя одноименного комикса. Он живет и работает в фантастическом межпространственном городе, соединяющем разные реальности.

Источник: Variety

Тизеры сериала «Карнивал Роу»

Действие фэнтези-проекта Amazon разворачивается в мире, где волшебные существа вроде фавнов, фей и кентавров живут бок о бок с обычными людьми в одном гигантском городе. Между народами идет постоянный конфликт, и редкие люди хорошо относятся к представителям других рас. Один из них — детектив Файло, влюбленный в фею Виньетт, обвиняемую в убийстве. Премьера сериала состоится 30 августа.

Брэндон Рут вновь сыграет Супермена в кроссовере канала CW

Звезда «Возвращения Супермена» Рут вновь примерит трико Человека из стали для телевизионного события «Кризис на бесконечных Землях». Рут сыграет версию Супермена одного из параллельных миров, а Тайлер Хэклин вернется в роли Супермена из сериала «Супергёрл». Кроссовер супергеройских сериалов CW начнется в декабре, а завершится в январе 2020-го.

Источник: Deadline

Трейлер фильма «Девятая»

По сюжету картины в конце XIX века в столицу Российской империи с гастролями приезжает английский медиум Оливия. В это время в Петербурге происходит серия ритуальных загадочных убийств. На улицах похищают девушек, их изувеченные тела находят в самых разных концах города. Расследованием занимаются молодой полицейский офицер Ростов и его помощник Ганин. С каждой новой жертвой дело становится все запутаннее. Подозрение приводит Ростова к Оливии, и он решает обратиться к ней в надежде, что ее подлинная или мнимая способность вызывать духов погибших может помочь выйти на след убийцы.

Джина Торрес получила роль в романтической комедии «Игры в ненависть»

Экранизация романа Салли Торн, фильм рассказывает о рабочем соревновании между милой и доброжелательной Люси Хаттон и эффективным и безжалостным Джошуа Темплтоном. Люси во что бы то ни стало намерена одержать верх, но ей начинают мешать чувства, которые она испытает к Джошуа. Режиссер — Питер Хатчингс.

Источник: Deadline

Трейлер сериала «Звездный путь: Пикар»

Проект расскажет о новой главе в жизни Пикара (Патрик Стюарт), ушедшего в отставку капитана Звездного флота. Он не думает о службе и занимается виноделием, но череда обстоятельств вынуждает его забыть о мирной жизни. В «Пикаре» появятся несколько персонажей, знакомых зрителю по сериалу «Звездный путь: Следующее поколение».

Продолжения «Хэллоуина» выйдут в 2020-м и 2021-м

Первый сиквел под названием «Хэллоуин убивает» (Halloween Kills) увидит свет 16 октября 2020 года. Второй, «Хэллоуин заканчивается» (Halloween Ends), ожидается в кинотеатрах 15 октября 2021-го. Джейми Ли Кёртис вернется в роли Лори Строуд, а Дэвид Гордон Грин должен вновь занять режиссерское кресло продолжения франшизы.

Источник: Deadline

Вырезанная сцена из фильма «Мстители: Финал»

В сцене Ракета поражается поведению Бро Тора во время посещения Асгарда прошлого.

Продлены сериалы «Пацаны», «Страна Рождества», «Роковой патруль», «Юная Лига справедливости» и «Арчер»

Amazon заказал продолжение «Пацанов» до выхода первого сезона. «Роковой патруль», доступный подписчикам КиноПоиска, теперь будет выходить на стрим-сервисах HBO Max и DC Universe. В одиннадцатом сезоне мультсериала «Арчер» сюжет вернется к шпионской теме.

Источник: Deadline 1, 2, 3, 4, 5

Трейлер сериала «Сквозь снег»

Как и оригинальный графический роман Жака Лоба, проект рассказывает о мире будущего, который превратился в замерзшую пустошь. Остатки человечества выживают на гигантском, безостановочно движущемся поезде. Общество внутри строго разделено на классы. В самом хвосте ютятся бедняки, тогда как ближе к голове состава жизнью наслаждаются богачи.

Аннет Махендру и Алайя Ройял снимутся в спин-оффе «Ходячих мертвецов»

Проект, действие которого разворачивается во вселенной «Ходячих мертвецов», расскажет о первом поколении детей, выросших во время зомби-апокалипсиса. Одни из них станут героями, другие — злодеями. Джордан Вот-Робертс поставит спин-офф.

Источник: Deadline

Сара Силверман и Джон Брэдли присоединились к актерскому составу комедии «Женись на мне»

Фильм расскажет о популярной певице (Дженнифер Лопез), которая перед свадьбой узнает, что ее жених-рокер изменял ей. В полной растерянности прямо во время выступления она просит первого попавшегося на глаза мужчину, учителя математики (Оуэн Уилсон), жениться на ней. Режиссер — Кэт Койро.

Источник: Variety

Трейлер мультсериала «Харли Квинн»

Проект сфокусируется на жизни Харли после того, как она разорвала отношения с Джокером и теперь пытается самостоятельно стать королевой преступного мира Готэма. Кейли Куоко озвучила главную героиню.

Третий сезон сериала «Орвилл» выйдет на стрим-сервисе Hulu

Действие разворачивается в далеком будущем на борту исследовательского космического корабля «Орвилл», который принадлежит Межзвездному флоту Земли. Его разношерстный экипаж столкнется с множеством испытаний как за пределами, так и на борту корабля. Премьера третьего сезона состоится во второй половине 2020-го.

Источник: Deadline

Премьера второго сезона сериала «Титаны» состоится 6 сентября

Проект рассказывает о команде молодых супергероев, куда входят Робин, Старфайр, Рэйвен и Бистбой. Во втором сезоне к ним присоединятся Супербой, Донна Трой и Аквалэд.

Источник: Deadline

Полнометражные фильмы по сериалу «Ходячие мертвецы» выйдут только в кинотеатрах

Сюжет и точная дата релиза проектов не раскрывается. Известно лишь, что героем фильмов станет Рик Граймс в исполнении Эндрю Линкольна. Скотт М. Гимпл работает над сценарием первой картины.

Алексей Учитель приступил к съемкам драмы «47»

Сюжет фильма начинается в момент, когда на крутом повороте латвийской автотрассы внезапно оборвалась жизнь Виктора Цоя. Главным героем фильма становится тот самый водитель, в автобус которого врезался «Москвич» советской рок-звезды. Он ничего не знал о Цое, не слушал его песни. Не знал он и того, что эта авария навсегда повернет его собственную жизнь на 180 градусов. В силу обстоятельств именно ему предстоит отвезти гроб с телом музыканта из Латвии в Ленинград.

Источник: Пресс-служба компании «Экспоконтент»

Джеймс Корден разработает мультсериал «Мертвый Генри» (Dead Henry)

Согласно источникам, действие бадди-комедии развернется в бесконечном пространстве рая, где Генри пытается найти смысл жизни после смерти. Корден выступает автором идеи и исполнительным продюсером проекта.

Источник: Variety

Тизер второго сезона мультсериала «Утиные истории»

В продолжении второго сезона разные противники Скруджа МакДака и его семьи объединяют усилия, чтобы одержать верх над непобедимым миллиардером. Одновременно с этим Земле грозит другая угроза — вторжение с Луны. Кроме привычных героев проекта, во втором сезоне появятся также Черный Плащ, Гуфи, Чип и Дейл и персонажи из мультсериала «Чудеса на виражах».

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Amazon экранизирует роман «Хаос» о Чарльзе Мэнсоне и его последователях

В центре сюжета — Том О’Нил, автор книги «Хоас: Чарльз Мэнсон, ЦРУ и тайная история 1960-х». В 1999 году О’Нила отправили работать над статьей о Мэнсоне и его истории. Со временем обычный материал превратился в полномасштабное журналистское расследование об Америке тех лет.

Источник: Variety

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.