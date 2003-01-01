Американский бокс-офис: Disney опять в королях

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 19 по 21 июля. Данные предварительные и могут измениться.

1. «Король Лев» (1-я неделя), 185 млн долларов, 4725 кинотеатров

Все знали, что это будет королевский выход, но все равно девятизначная цифра в первый уик-энд производит, конечно, впечатление. Своими сборами в 185 миллионов Симба и Муфаса поставили новый рекорд среди июльских релизов за все годы, притом что в июле всегда выходят блокбастеры. «Король Лев» без труда опередил вторую часть «Гарри Поттера и Даров смерти» (169 миллионов) и две части «Темного рыцаря». Среди всех премьерных уик-эндов вообще фильм занял девятое место. Выше исключительно Marvel, «Звездные войны» и «Мир юрского периода».

Критики и профессионалы так и не пришли к единому мнению, считать ли новую версию «Гамлета» в саванне игровым фильмом или анимацией. Disney настаивает на первом варианте, так как в производстве использовалась технология motion capture. Так или иначе, концептуально фильм стоит в одном ряду с игровыми ремейками, которые Disney сделала на собственные классические мультфильмы. Пока что все они (за исключением «Дамбо») были очень успешными, но «Лев» в этом внутреннем рейтинге может получить первое место. Во всяком случае, у него лучший в серии старт — на 11 миллионов больше, чем у «Красавицы и чудовища» 2017 года. Если ориентироваться на то, какую динамику диснеевские ремейки показывают в среднем, у «Короля Льва» по итогам должно быть около 590 миллионов в американском прокате. Это будет второй результат года после «Мстители: Финал».

Американские зрители очарованы фотореалистичными зверями, старыми песнями о главном и голосами Дэнни Гловера и Бейонсе. На CinemaScore у «Короля Льва» оценка A. При этом среди критиков мнения разделились: многие недоумевают, зачем нужно было перерисовывать классику, и на Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг всего в 54%. Это тот же уровень, что у «Дамбо» и «Аладдина», и на сборах это совершенно не отражается. «Аладдин» стал одним из самых успешных фильмов года, а неважные результаты «Дамбо» связаны, скорее всего, не с плохими отзывами, а с низкой узнаваемостью персонажа.

Критика не имеет значения в случае «Короля Льва», потому что его случай стал очередным доказательством: сейчас не существует такой силы, которая смогла бы стать препятствием для Disney. В этом году в Голливуде все более-менее смирились с тем, что с этой машиной невозможно конкурировать. Пять из шести самых кассовых фильмов 2019 года принадлежат Disney, причем через неделю-другую «Король Лев» обгонит «Человека-паука», который сейчас на пятой строчке. Общие сборы компании за отчетный период — 2,1 миллиарда в Америке. У ближайшего преследователя, компании Warner Brothers — 894 миллиона. Не говоря уже о том, что этот триумфальный релиз совпал с долгожданной победой «Мстители: Финал» в мировом рейтинге самых кассовых фильмов и с анонсом новых премьер Marvel. Так что на прошлой неделе господство Disney было очевидно как никогда. Руководители Sony, Universal и Warner Brothers после этих выходных должны погрузиться в депрессию.

2. «Человек-паук: Вдали от дома» (3-я неделя), 21 млн долларов (-53,7%), 4415 кинотеатров (-219)

После двух недель на вершине рейтинга Спайдермен занял вторую строчку с большим отставанием. Паук второй раз подряд потерял больше половины сборов по сравнению с прошлой неделей, но у него отличные цифры общего бокс-офиса — 319 миллионов в США и Канаде, а по результатам в мире он приближается к миллиарду долларов (сейчас 970 миллионов).

3. «История игрушек 4» (5-я неделя), 14,6 млн долларов (-30,3%), 3750 кинотеатров (-460)

Очень хороши дела и у четвертой «Истории игрушек», которая за границей выступает чуть менее успешно, чем «Человек-паук» (56,3% сборов за рубежом против 67% у Спайдермена), но опережает его на домашнем рынке. Мультфильм Pixar находится сейчас на третьем месте среди самых кассовых релизов года.

4. «Капкан» (2-я неделя), 6 млн долларов (-50%), 3170 кинотеатров

Потеряв ровно половину сборов, триллер с аллигаторами остался в первой пятерке, но это лишь потому, что на этой неделе вышел только «Король Лев», а остальные студии побоялись с ним конкурировать. За 10 дней проката «Капкан» собрал чуть меньше 24 млн долларов.

5. Yesterday (4-я неделя), 5,1 млн долларов (-24%), 2662 кинотеатра (-93)

Уже месяц ромком с песнями The Beatles держится в первой пятерке, причем каждую неделю падение сборов все меньше. Сейчас у Yesterday 57 миллионов общего бокс-офиса в Америке.

6. «Али, рули!» (2-я неделя), 4 млн долларов (-51,4%), 3050 кинотеатров

Зрители едва заметили существование комедии о водителе Uber. На вторую неделю фильм спустился на две ступеньки вниз, потеряв больше половины сборов, и сейчас у него в дебете всего 16 миллионов.

7. «Аладдин» (9-я неделя), 3,8 млн долларов (-38,4%), 2105 кинотеатров (-452)

Вероятно, Disney составляла график релизов, исходя из того, что к выходу «Короля Льва» «Аладдин» уже сойдет со сцены. Тем не менее герой с волшебной лампой не спешит покидать десятку. Его по-прежнему показывают больше двух тысяч кинотеатров, и даже в неделю «Короля» фильм потерял меньше 40% сборов.

«Аладдин» к настоящему моменту заработал в 3,7 раза больше, чем в первый уик-энд, и это еще не конец. В среднем этот показатель у игровых ремейков Disney составляет 3,19 на момент окончания проката. По мировым сборам «Аладдин» вплотную подошел к клубу миллиардеров (сейчас у него 988 миллионов).

8. «Проклятие Аннабель 3» (4-я неделя), 2,7 млн долларов (-52,7%), 1981 кинотеатр (-1228)

Интересный факт: «Детские игры» о кукле Чаки провели в прокате в общей сложности четыре недели и заработали 28,6 млн долларов. На таком фоне «Проклятие Аннабель 3» — тоже хоррор о зловещей игрушке — выглядит блокбастером. На тот же четвертый уик-энд фильм сохраняет место в десятке, имеет 66,5 миллиона сборов в Америке и почти вдвое больше за границей.

9. «Солнцестояние» (3-я неделя), 1,6 млн долларов (-56,4%), 1105 кинотеатров (-1602)

Гораздо слабее выступает «Солнцестояние», от которого перед прошедшим уик-эндом отказалось больше половины кинотеатров. На третьей неделе проката у фильма Ари Астера 22 млн долларов.

10. «Тайная жизнь домашних животных 2» (7-я неделя), 1,5 млн долларов (-52,3%), 1380 кинотеатров (-940)

На этот раз точно последняя неделя «Тайной жизни» в десятке. Семь уик-эндов в рейтинге — для такого фильма хороший, но не сенсационный результат. За это время мультфильм собрал 151,5 миллиона. Эта цифра позволяет фильму находиться в первой десятке за год.

На следующей неделе первое место, скорее всего, сохранит «Король Лев». Но в кинотеатрах США и Канады будет новый важный релиз — «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино. Хотя в рейтингах бокс-офиса доминируют франшизы, в американском кино каждый год случается прокатный хит, снятый по оригинальному сценарию, и некоторые аналитики уверены, что в этом году это будет именно фильм Тарантино.