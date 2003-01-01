Трейлер сериала «Екатерина Великая»: Императрица Всероссийская

Сегодня, 11:02Обсудить0

Канал HBO поделился новым трейлером мини-сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен в роли одной из самых прославленных правительниц Российской империи. Судя по ролику, денег на производство не пожалели: в проекте будут как тихие эпизоды с дворцовыми интригами, так и сцены с масштабными битвами. Неизвестно только, как дело обстоит с исторической точностью.

Екатерина II Великая — императрица Всероссийская с 1762 по 1796 год. Она пришла к власти в ходе дворцового переворота, свергнувшего с престола ее непопулярного мужа Петра III. Сериал расскажет о правлении Екатерины, при которой были значительно раздвинуты границы Российской империи и была реформирована система государственного управления.

При Екатерине II Россия окончательно вошла в число великих европейских держав, чему немало способствовала сама императрица, увлекавшаяся литературной деятельностью, собиравшая шедевры живописи и состоявшая в переписке с французскими просветителями. Часть сюжета будет посвящена роману Екатерины с князем Григорием Потемкиным (Джейсон Кларк).

Сериал ожидается осенью.

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