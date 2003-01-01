Промокадр из «Армии мертвецов» Зака Снайдера: Ограбление во время зомби-чумы

Сегодня, 10:43Обсудить0

Зак Снайдер поделился первым промоизображением из своего нового режиссерского проекта — зомби-триллера «Армия мертвецов». «Не смог добраться до Comic-Con в Сан-Диего, потому что мы заняты истреблением зомби», — написал режиссер. На фото представлена команда наемников, возглавляемая героем Дэйва Батисты.

Действие «Армии мертвецов» разворачивается в Лас-Вегасе, где произошло нашествие живых мертвецов. В городе почти не осталось живых, что подталкивает главного героя к идее провернуть там крупное ограбление. Он собирает команду наемников и отправляется в одно из самых опасных мест на земле в надежде сорвать куш.

«Армия мертвых» находится в разработке с 2007 года. Работу над фильмом начала студия Warner, и изначально картину должен был снимать Маттис ван Хейниген-мл. со Снайдером в качестве продюсера. Долгое время проекту не удавалось сдвинуться с мертвой точки. В итоге его перехватил Netflix, который вложил в производство около 90 млн долларов.

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