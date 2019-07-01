«Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в мире

Как сообщает студия Marvel, блокбастер «Мстители: Финал» опередил «Аватар» и стал самым кассовым фильмом в истории (без учета инфляции). При этом студия ссылается на цифры, которые еще не учтены официально, из-за чего супергеройская картина, на данный момент, отстает от ленты Джеймса Кэмерона на 500 тыс долларов (2,789.2 млрд долларов против 2,789.7 млрд долларов).

Из-за правил подсчета бокс-офиса, сборы 20-го и 21-го июля будут учтены позже, после чего станет известна точная цифра рекорда.

«Благодаря вам „Мстители: Финал“ — крупнейший фильм в истории», — заявил со сцены Comic-Con в Сан-Диего глава Marvel Кевин Файги.

«Сердечно поздравляем команды студий Marvel и Disney и спасибо фанатам по всему миру, которые помогли „Финалу“ достичь этих исторических высот, — говорится в заявлении Алана Хорна, председателя Disney. — Разумеется, даже по прошествии десятилетия, след „Аватара“ Джеймса Кэмерона не ослабевает. Потрясающие достижения этих фильмов — очередное доказательство того, как кино способно вдохновлять и объединять людей. У талантливых кинематографистов, создавших эти миры, есть еще много идей, и мы с нетерпением ждем новой встречи с вселенными Marvel и Пандоры».

После слияния с Fox, студия Disney пересчитала сборы «Аватара» и прибавила к общей сумме дополнительные 2 млн долларов. Несмотря на это «Финалу» удалось сократить разрыв благодаря перевыпуску и доходам с зарубежных рынков. При этом четвертые «Мстители» давно обошли фильм Кэмерона в американском прокате, заняв второе место после «Пробуждения силы».

С самого начала проката четвертые «Мстители» начали устанавливать рекорды. За пять дней фильм собрал 1,2 млрд долларов, а на 12-й день достиг отметки в 2,18 млрд долларов.

Источник: Deadline