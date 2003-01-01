Трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»: Таких страстей конец бывает страшен

В новом сезоне «Мира Дикого Запада» шоураннеры сериала Джонатан Нолан и Лиза Джой решили показать, что жестокости хватает повсюду и перенесли действие за пределы приевшегося парка с индейцами и ковбоями. Теперь история развивается, среди прочего, в футуристическом Лос-Анджелесе и Мире Второй Мировой Войны.

В финале второго сезона восстание роботов потерпело поражение, но Долорес (Эван Рэйчел Вуд) смогла выбраться в мир реальных людей, прихватив с собой центральные процессоры своих соратников. Она не собирается спускать человечеству с рук преступления против машин, и начинает строить планы мести. Именно так она знакомится с Калебом (Аарон Пол) — обычным работягой, которого потребность в деньгах заставила ввязаться в опасную авантюру с ограблением.