Трейлер сериала «Хранители»: Возвращение Доктора Манхэттена

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Сериал HBO «Хранители» — своеобразное продолжение фильма Зака Снайдера, где получили развитие знакомые сюжетные моменты. Озимандия по-прежнему строит планы, борцы с преступностью, скрывающие лица за масками, продолжают свою войну, а на горизонте маячит очередная угроза конца света. Даже Доктор Манхэттен устал от одиночества на Марсе и решил заглянуть на Землю.

В остальном сюжет сериала не раскрывается. Создатель проекта Дэймон Линделоф говорил, что его не интересует обычная экранизация. Вместо этого он решил переработать идеи первоисточника и сделать на их основе нечто новое. По словам Линделофа, зрителей ждет современная история, задающая своевременные вопросы.

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