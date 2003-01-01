Трейлер сериала «Хранители»: Возвращение Доктора Манхэттена

Сериал HBO «Хранители» — своеобразное продолжение фильма Зака Снайдера, где получили развитие знакомые сюжетные моменты. Озимандия по-прежнему строит планы, борцы с преступностью, скрывающие лица за масками, продолжают свою войну, а на горизонте маячит очередная угроза конца света. Даже Доктор Манхэттен устал от одиночества на Марсе и решил заглянуть на Землю.

В остальном сюжет сериала не раскрывается. Создатель проекта Дэймон Линделоф говорил, что его не интересует обычная экранизация. Вместо этого он решил переработать идеи первоисточника и сделать на их основе нечто новое. По словам Линделофа, зрителей ждет современная история, задающая своевременные вопросы.