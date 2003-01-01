Трейлер сериала «Ведьмак»: Идет охота на монстров всех цветов и размеров

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Рассказывая о «Ведьмаке» на Comic-Con в Сан-Диего, Генри Кавилл признался, что достал своего агента, когда узнал о готовящейся экранизации. Он всегда любил мир книг Анджея Сапковского и приложил максимальные усилия, чтобы получить роль в сериале. В итоге он обошел 270 других кандидатов. В итоге во время работы над проектом Кавилл лично исполнял все трюки, а по окончании съемок, по словам актера, у него осталась большая коллекция мечей.

Цикл романов в жанре темного фэнтези «Ведьмак» рассказывает о мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Главным героем серии выступает ведьмак Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

«Ведьмак» станет доступен подписчикам стрим-сервиса Netflix в конце 2019 года, вероятно, в декабре.

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