12 лучших трейлеров недели: Джей, Молчаливый Боб, кошки и топ ган

«King’s Man: Начало»

Предыстория экшен-франшизы «Kingsman» — с новыми лицами и без высокотехнологичных примочек. Вместо этого — Первая мировая война, Рэйф Файнс, тайный заговор и судьба всего мира. А также Распутин с саблей.

«Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка»

Кевин Смит решил не доделывать свою трилогию дешевых канадских хорроров и вместо этого вернулся к истокам — веселому капустнику с кучей приглашенных звезд, поп-культурными отсылками и шутками про травку. Среди всего этого где-то скрыт сюжет об отцовстве, но кого это волнует, когда есть Вэл Килмер в костюме Пыхаря?

«Здравствуй, мир»

Режиссер Томохико Ито, работавший над некоторыми культовыми аниме-сериалами, добрался и до полного метра. Его новая работа расскажет о мужчине, который считает, что в юности он принял ряд неверных решений. Герой отправляется из 2027 года в прошлое, чтобы встретиться с самим собой и скорректировать настоящее.

«К звездам»

Драматичный Брэд Питт драматически летит в космос. Все очень красиво, с большой любовью к безвоздушному пространству Вселенной и с темой о вечных проблемах отцов и детей.

«Кошки»

Первый трейлер экранизации одноименного мюзикла вызвал немало споров в сети. Пока одни хлопали в ладоши и хвалили Тома Хупера за новаторский подход к адаптации, другие пытались понять, почему кошки в фильме такие маленькие и почему у некоторых из них есть груди. Одно можно сказать точно: ролик затмил все остальное, что происходило на неделе.

«Оно 2»

В «Оно» Андрес Мускетти особо не углублялся в психоделику, предпочитая делать более понятный хоррор с кровищей, оторванными конечностями и жутковатыми образами Пеннивайза. В сиквеле он, похоже, дал волю идеям Стивена Кинга, благодаря чему зрителей ждет леденящий душу праздник.

«Райские холмы»

Красивая, но невеселая история о том, как людей пытаются подгонять под единые стандарты. Главная героиня приходит в себя на странном острове, где ее, как и других девушек, учат быть женственными. Внешне все выглядит мило, но за красивой обложкой скрывается нечто зловещее.

«Системное безумие»

Как и его товарищ Кевин Смит, Джейсон Мьюз решил отметиться в режиссуре и снял фильм с собой, разумеется, в главной роли. Играет актер тоже практически себя. Пытаясь доказать Голливуду, что он не просто комик одной роли, а многоплановый артист, Джейсон следует актерской методике, которая постепенно сводит его с ума. Во второстепенных ролях — цвет боевиков категории Б.

«Становясь богом в центральной Флориде», первый сезон

Практически каждый американец считает, что он не бедный, а просто еще не успел стать богатым. Сериал канала Showtime посвящен именно этому — как один человек ради достижения американской мечты готов обманывать снова и снова.

«Темные начала»

Новый проект канала HBO, о котором все будут говорить, шутить, разбирать на мемы и ругать. На этот раз зрителей ждет экранизация трилогии Филипа Пулмана, известной своим критическим отношением к католической церкви.

«Топ Ган: Мэверик»

Том Круз решил вдохнуть жизнь в один из своих ранних проектов, который во многом помог ему стать звездой. Вновь на экране милитаристское порно с бравыми летчиками, мощными самолетами и крутыми виражами. Даже про полуголые игры на палубе авианосца не забыли.

«Трое из ада»

Капитан Сполдинг и его коллеги возвращаются. Новая история об уже слегка подзабытых, но от этого не менее ужасных американских отморозках. Так и не погибшие в конце второй части маньяки восстают и отправляются, как и в старые добрые времена, творить беспредел, сеять ужас и нести смерть всем бедолагам, кому не повезет встретиться им на кровавом пути.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.