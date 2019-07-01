Квентин Тарантино хочет снять вестерн-сериал из «Однажды в… Голливуде»

Один из ключевых элементов фильма «Однажды в… Голливуде» — вестерн-сериал «Закон Баунти», в котором долгое время снимался герой Леонардо ДиКаприо. Чтобы лучше понять персонажа, Квентина Тарантино написал и отснял несколько сцен телевизионного вестера. Закончив работу над сценарием картины, режиссер не смог остановиться и написал еще пять эпизодов вымышленного сериала.

«Я смотрел разные старые вестерн-сериалы и все такое, чтобы лучше понять „Закон Баунти“, — говорит Тарантино. — В итоге мне очень понравилась идея Джейка Кэхилла как персонажа. Я влюбился в эти получасовые вестерны из 1950-х».

«Мысль в том, что можно написать что-то длиной в 24 минуты и впихнуть в эти получасовые сериалы очень много историй с настоящим началом, серединой и концом, — продолжает режиссер. — Плюс очень забавно, потому что ты не можешь углубляться и исследовать дальше. В какой-то момент ты должен остановиться. Мне очень понравилась эта идея. Я написал пять разных эпизодов для возможного черно-белого вестерн-сериала „Закон Баунти“».

Ранее Тарантино говорил, что подумывает возродить малоизвестный сейчас вестерн-сериал «Лансье», который выходил с 1968-го по 1970-й. На данный момент неизвестно, выйдет ли что-то из этой идеи, но, возможно, Тарантино просто объединит два проекта в один. Постановщик, однако, уверен, что заманить в сериал ДиКаприо не удастся.

«С трудом представляю ситуацию, в которой Леонардо согласится в нем сниматься, — считает Тарантино. — Может, возьму кого-то другого? Если он захочет, было бы круто. Я на это не рассчитываю, но есть наброски еще для трех серий. Так что я, наверное, просто напишу еще три эпизода и сниму все. Сам все поставлю. Они полчаса длиной. Я бы мог сделать его для Netflix, но хочу снимать на пленку. Но мне еще нравится, что я выстроил эту мифологию для „Закона Баунти“ и Джейка Кэхилла».

Источник: Deadline