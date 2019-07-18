Марго Робби не смотрит «Звездные войны» и еще 12 новостей дня

Ивонн Страховски снимется с Крисом Праттом в фильме «Призрачный призыв»

О сюжете проекта известно в общих чертах. Действие развернется в будущем, где идет некая разрушительная война. Героя Пратта, отца и мужа, призывают в армию. Судьба человечества и исход конфликта зависит от того, сможет ли он исправить ошибки прошлого. Крис МакКей поставит картину.

Источник: Variety

Мэтт Дэймон исполнит главную роль в драме Stillwater Тома МакКарти

Главный герой фильма — американский нефтяник Билл из Оклахомы, который отправляется во Францию, чтобы навестить свою дочь, несправедливо осужденную за убийство. Билл оказывается в незнакомом мире со своими правилами и законами, тем не менее берется лично доказать невиновность дочери. В процессе Билл знакомится с местной женщиной и ее дочерью и понимает, что он часть большего мира.

Источник: Variety

Марго Робби не хочет смотреть «Звездные войны»

«Я не видела ни одного фильма „Звездные войны“, — заявила актриса. — И сейчас я их не смотрю из-за того, как сильно это бесит людей. Типа: „Как? Как это ты ни разу не видела ‚Звездные войны‘?“ Хочу проверить, насколько меня теперь хватит».

Источник: We Got This Covered

Сериал «Агенты „Щ.И.Т.“» завершится после седьмого сезона

По словам Джефа Лоуба, главы Marvel TV, планировалось закончить проект о команде оперативников еще после пятого сезона, но в итоге было получено предложение продолжить сериал. 9 августа завершится шестой сезон «Агентов „Щ.И.Т.“», а седьмой ожидается в 2020 году. Все сезоны сериала доступны по подписке КиноПоиска.

Источник: Deadline

Клип из «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино

Российская премьера фильма состоится 8 августа.

Раджа Госнелл поставит семейную комедию «Санта: Начало приключений» (Santa: The Adventure Begins)

По сюжету фильма Санта-Клаус — сирота, который в попытке найти свое место в мире отправляется в опасное путешествие на Северный полюс. С помощью друзей он найдет источник экстраординарного волшебства и поймет, кем он должен стать.

Источник: Deadline

Член съемочной группы погиб на площадке сериала «Титаны»

Работа над вторым сезоном приостановлена в связи со смертью Уоррена Эпплби, специалиста по спецэффектам. Он скончался в специальном павильоне во время подготовки к съемкам. Причины смерти не разглашаются.

Источник: Deadline

Тед Дэнсон исполнит главную роль в безымянной комедии Тины Фей

Актер сыграет богатого бизнесмена, решившего просто так баллотироваться в мэры Лос-Анджелеса. Он побеждает и теперь должен понять, как управлять городом, наладить отношения с дочкой и разобраться с растущей популяцией койотов. Фей написала сценарий проекта с Робертом Кэрлоком.

Источник: Deadline

Постер сериала «Темный кристалл: Эпоха сопротивления»

Действие проекта развернется за несколько лет до событий оригинального фильма 1982 года. Главными героями станут гелфлинги Райан, Бриа и Дит, которые выясняют, что зловещие скексисы повредили волшебный кристалл, подпитывающий жизнь в мире. Именно благодаря им начинается восстание, способное уничтожить жестоких захватчиков.

Ричард Дженкинс снимется в фильме «Последняя смена» (The Last Shift)

Главный герой картины — пожилой работник закусочной Стэнли, которому предстоит уйти на покой после 38 лет непрерывной работы. Руководство просит его потренировать замену в лице Джевона, из-за чего последняя смена Стэнли принимает неожиданный поворот. Режиссер — Эндрю Кон.

Хлоя Севиньи получила роль в сериале «Мы те, кто мы есть»

В центре сюжета проекта — 14-летний подросток из Нью-Йорка Фрейзер Уилсон, по воле родителей оказавшийся на военной базе в Италии. Там он знакомится с другими ребятами, включая Кейтлин Харпер, с которой у него завязываются отношения. Вместе с друзьями они наслаждаются солнцем, морем и пляжем, но внутри Фрейзер скучает по своему другу Марку, который остался в Штатах. Все усложняет местный военнослужащий Джейсон, к которому Фрейзер начинает испытывать романтические чувства. Лука Гуаданьино написал и поставил сериал.

Источник: Deadline

Кадр из сериала «Звездный путь: Пикар»

Проект расскажет о новой главе в жизни Пикара (Патрик Стюарт), ушедшего в отставку капитана Звездного флота. Он не думает службе и занимается виноделием, но череда обстоятельств вынуждает его забыть о мирной жизни. По словам шоураннера сериала Майкла Шейбона, Пикар оказывается в центре событий, которые заставляют его вернуться к звездам.

Источник: EW

Джейсон Пристли и Кэйтлин Кармайкл снимутся в гоночном сериале «Спидвей» (Speedway)

Сюжет проекта вращается вокруг 15-летней Джорди, которая мечтает стать чемпионом автогонок. Создатели сериала планируют по-новому показать мир современных автогонок.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.