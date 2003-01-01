Трейлер сериала «Темные начала»: Война назревает

Сегодня, 12:49Обсудить0

На Comic-Con в Сан-Диего канал HBO представил новый ролик сериала «Темные начала» — масштабной и дорогостоящей экранизации фантастической трилогии Филипа Пулмана. Судя по всему, создатели проекта не намерены повторять ошибок прошлой адаптации («Золотой компас») и очень тщательно перенесли на малый экран знаменитое произведение.

Главная героиня сериала — Лира Белаква. Она живет в мире, где существуют ведьмы и бронированные медведи, а у людей есть деймоны — существа, составляющие неотъемлемую часть их личностей. Опекун девочки, исследователь лорд Азриэл находит способ передвигаться между параллельными землями, благодаря чему Лира знакомится с мальчиком Уиллом, который живет в мире, лишенном магии.

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