Слух дня: Режиссер фильма «Стэн и Олли» поставит «Kingsman 3»

Сегодня, 11:33Обсудить0

Как сообщают источники, кинокомпания Мэттью Вона Marv Films пригласила режиссера Джона С. Бейрда в качестве постановщика и соавтора сценария некоего неназванного проекта. О каком фильме идет речь, не сообщается, но, по слухам, Бейрд может занять режиссерское кресло боевика «Kingsman 3», продолжения экшен-франшизы.

Поскольку представители двух сторон не торопятся делиться подробностями, эксперты предположили, что речь идет о «Kingsman». Однако Вон также работает над перезапуском «Пипца», сольной картиной об Убивашке и «Statesman» — спин-оффом об американских коллегах британских супершпионов. Бейрда могли пригласить в любой из этих проектов или в новый фильм, о котором пока ничего не известно.

Одновременно с этим участие Бейрда в проекте Marv Films означает, что он оставил пост режиссера комедии «Ротчайлд» с Шайей ЛаБафом и Мэлом Гибсоном в главных ролях.

Сейчас Вон заканчивает работу над приквелом серии — «King’s Man: Начало», после чего планировал взяться за сценарий «Kingsman 3». Какие-либо подробности сюжета отсутствуют, но Вон несколько раз заявлял, что третий фильм закончит историю молодого супершпиона Эггси и его наставника Гарри.

Источник: Deadline

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