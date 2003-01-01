Трейлер фильма «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка»: Ребут, снучи-бучи!

Сегодня, 01:05Обсудить0

Кевин Смит, как и обещал, вернул на большой экран двух своих самых известных персонажей. Два друга-укурка дебютировали в комедии «Клерки» в 1994-м и с тех пор кочуют по фильмам Смита с завидной регулярностью. 18 лет назад вышла комедия «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», в которой дуэт наконец-то вышел на первый план и обзавелся важнейшей миссией: остановить Голливуд от съемок фильма по мотивам комиксов «Пыхарь и Хроник», чьи герои списаны с них.

«Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка» — прямое продолжение первого фильма. Неугомонные приятели вынуждены вернуться в Голливуд, когда узнают, что студия готовит перезапуск «Пыхаря и Хроника» в духе «Бэтмена против Супермена».

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