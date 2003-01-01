Трейлер мюзикла «Кошки»: Лохматые песни и пляски

В 2012 году Том Хупер перенес на большой экран «Отверженных», а теперь взялся за настоящую бродвейскую классику — мюзикл «Кошки», который уже много лет не сходит со сцены. Режиссер решил не делать упор на реалистичность и не превращать героев в настоящих кошек. Вместо этого он смешал животные и человеческие черты, а чтобы исполнители могли нормально петь и танцевать, не обремененные тяжелым гримом, использовал графику.

Действие разворачивается во время ежегодного кошачьего бала, где собираются кошки из «Племени избранных» из разных уголков земли. Все они разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Когда они собираются вместе, каждая кошка рассказывает о себе — чем же она так исключительна и за что ее можно считать избранной. Финалом этого ежегодного бала должен стать выбор вожаком племени самого достойного представителя, который будет удостоен чести попасть в кошачий рай и возродиться к новой жизни на земле.