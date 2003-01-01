Трейлер боевика «Лучший стрелок 2»: Том Круз на сверхзвуковых скоростях

Сегодня, 00:35Обсудить0

Том Круз устал рисковать жизнью только в одной франшизе и решил возродить другу серию, где он сможет вновь доказать свою приверженность делу зрелищного кинематографа. Смахнул пыль со знакомой куртки, достал очки-авиаторы и забрался в кабину самолета-истребителя.

В «Лучшем стрелке 2» Круз вновь сыграет летчика-аса по прозвищу Мэверик, который оставил высокоскоростные полеты и теперь работает инструктором, обучая молодых пилотов. Вновь сесть за штурвал истребителя его заставляют эксперименты высокопоставленных чиновников, решивших заменить живых пилотов на высокотехнологичных дронов.

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