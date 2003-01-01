Трейлер «Оно 2»: Возвращение танцующего клоуна

В первом «Оно» режиссер Андрес Мускетти и Билл Скарсгард смогли сделать из танцующего клоуна поистине демонического персонажа: кровожадного и жестокого настолько, что его поведение выглядит совершенно потусторонним, чужим. И в сиквеле, судя по всему, все знакомые привычки Пеннивайза были только усилены.

В центре сюжета «Оно» — группа ребят из городка Дерри, в канализации которого обитает древний демон. В образе танцующего клоуна Пеннивайза он похищает детей, чтобы подпитываться их страхом. В итоге друзьям из «Клуба неудачников» удается побороть собственные кошмары и изгнать монстра. Спустя 27 лет после первой встречи с Пеннивайзом уже взрослыми они вернутся в родной городок и вновь столкнутся с древним злом.

Взрослых членов «Клуба неудачников» играют Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер, Джессика Честейн, Джеймс Рэнсон, Джей Райан, Айзая Мустафа и Энди Бин. В сиквеле также появятся молодые актеры из первого фильма.

Нажмите «Буду смотреть» и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.