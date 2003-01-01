Трейлер «Оно 2»: Возвращение танцующего клоуна

3 часа назадОбсудить0

В первом «Оно» режиссер Андрес Мускетти и Билл Скарсгард смогли сделать из танцующего клоуна поистине демонического персонажа: кровожадного и жестокого настолько, что его поведение выглядит совершенно потусторонним, чужим. И в сиквеле, судя по всему, все знакомые привычки Пеннивайза были только усилены.

В центре сюжета «Оно» — группа ребят из городка Дерри, в канализации которого обитает древний демон. В образе танцующего клоуна Пеннивайза он похищает детей, чтобы подпитываться их страхом. В итоге друзьям из «Клуба неудачников» удается побороть собственные кошмары и изгнать монстра. Спустя 27 лет после первой встречи с Пеннивайзом уже взрослыми они вернутся в родной городок и вновь столкнутся с древним злом.

Взрослых членов «Клуба неудачников» играют Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер, Джессика Честейн, Джеймс Рэнсон, Джей Райан, Айзая Мустафа и Энди Бин. В сиквеле также появятся молодые актеры из первого фильма.

Нажмите «Буду смотреть» и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

Смотрите также

Трейлер фильма «К звездам»: Бесконечность не предел

Сегодня, 16:44

Трейлер фильма «Мидуэй»: Война Роланда Эммериха

28 июня

Трейлер детектива «Ножи наголо»: Убийственная история

2 июля

Трейлер «Мулан»: «Я принесу славу нашему роду»

7 июля

Главное сегодня

Трейлер «Оно 2»: Возвращение танцующего клоуна

3 часа назад

Три женщины и «Терминатор»: Репортаж со съемок фильма «Темные судьбы»

Сегодня

«Правда» Хирокадзу Корээды откроет 76-й Венецианский кинофестиваль

Сегодня, 17:10

Мемы, пришельцы и Дэнни Трехо: Почему все обсуждают «Зону 51»?

Сегодня
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Король Лев», «Солнцестояние», «Соблазн»

Сегодня

Трейлер фильма «К звездам»: Бесконечность не предел

Сегодня, 16:44

Пробы Роберта Дауни-мл. на роль Железного человека и еще 16 новостей дня

Сегодня, 16:13
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании