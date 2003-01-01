«Правда» Хирокадзу Корээды откроет 76-й Венецианский кинофестиваль

Дирекция Венецианского кинофестиваля выбрала фильм открытия 76-го киносмотра — картину «Правда», новый режиссерский проект каннского лауреата Хирокадзу Корээды.

«Правда» — история звезды французского кино Фаббьен (Катрин Денёв), купающейся в лучах славы и любви поклонников. После публикации мемуаров к ней в Париж приезжает ее дочь Лумир (Жюльет Бинош) с мужем (Итан Хоук) и ребенком. Воссоединение семейства быстро перерастает в конфликт: дают о себе знать старые обиды, вскрываются секреты, звучат признания в любви и ненависти.

«К моей огромной радости, я узнал, что мой новый фильм „Правда“ выбран для открытия официального конкурса Венецианского кинофестиваля, — говорит Корээда. — Для меня это огромная честь. Я бы хотел высказать искреннюю благодарность всем сотрудникам фестиваля. Мы сняли фильм за 10 недель осенью в Париже. Как гласит официальное объявление, актерский состав в фильме выдающийся, но при этом это небольшая семейная история, действие которой по большей части происходит внутри одного дома. Я хотел, чтобы мои персонажи жили в этой маленькой вселенной — со своей ложью, гордыней, сожалением, грустью, радостью и примирением. Я честно надеюсь, что фильм вам понравится».

Хирокадзу Корээда — режиссер фильмов «Третье убийство», «После бури» и «Дневник Умимати». В 2013-м он получил приз жюри Каннского кинофестиваля за картину «Сын в отца». В 2018 году Корээда удостоился «Золотой пальмовой ветки» за «Магазинных воришек».

76-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября.

Источник: Пресс-служба Венецианского кинофестиваля