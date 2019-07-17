Пробы Роберта Дауни-мл. на роль Железного человека и еще 16 новостей дня

Джимми Симпсон и Гэбриел Бейтман снимутся в триллере «Неуравновешенный»

Сюжет проекта вращается вокруг Рейчел — матери-одиночки, для которой обычная поездка обернулась настоящим кошмаром. Не поделив дорогу с другим водителем, она и не подозревает, что столкнулась с опасным психопатом (Рассел Кроу). Деррик Борте поставит фильм.

Источники: Variety / THR

Третий сезон сериала «Курс биологии» выйдет на стрим-сервисе NBCUniversal

25 мая стало известно, что NBC не стал продлевать комедийный сериал. Но, по новой информации, проект вернется на экраны с третьим сезоном, который будет выпущен на новой, пока еще безымянной стриминг-платформе. Главный герой «Курса биологии» — Джек Гриффин, профессор философии Гарварда. Потерпев неудачу на работе своей мечты, он вынужден вернуться в родной штат Огайо и начать преподавать биологию в местной школе.

Источник: THR

Видео с пробами Роберта Дауни-мл. на роль Тони Старка в фильме «Железный человек»

Сайт Fandango опубликовал в Twitter фрагмент ролика о съемках блокбастера «Мстители: Финал», посвященный первому фильму киновселенной Marvel — «Железному человеку». В видео показаны пробы Дауни-мл., призванные убедить продюсера, что актер подходит на роль Тони Старка.

Александра Даддарио получила роль в комедии «Счастливая жизнь»

Фильм расскажет о молодой матери Эллисон Бек, которая начинает подозревать, что ее муж Илай изменяет ей с молоденькой звездой Instagram. Она пытается поймать его с поличным, одна ошибка приводит к другой, и вот у нее самой уже завязываются отношения с молодым человеком. Режиссер — Дэвид Стассен.

Источник: Deadline

Фрэнк Спотниц напишет сценарий сериала «Эйзенхорн» по вселенной «Warhammer 40000»

Действие популярной настольной игровой системы разворачивается в далеком будущем, где идет непрекращающаяся кровопролитная война между людьми и представителями разных инопланетных цивилизаций. В центре сюжета окажется инквизитор Грегор Эйзенхорн — представитель специального ордена, члены которого ведут особую борьбу, уничтожая вражеских агентов, вскрывая заговоры и искореняя любые признаки неповиновения и инакомыслия. Проект, основанный на книжном цикле Дэна Абнетта, разрабатывается пока без привязки к конкретному каналу или телесети.

Источник: Deadline

Перезапуск сериала «Сплетница» выйдет на стрим-сервисе HBO Max

По сюжету проекта спустя восемь лет после того, как прекратил существование блог Сплетницы, сайт вновь дает о себе знать. Теперь новое поколение учеников престижной нью-йоркской школы будет узнавать с помощью него самую последнюю информацию об одноклассниках. Джошуа Сафран написал сценарий новой версии.

Источник: Deadline

Видео со съемок мюзикла «Кошки»

Основанный на одноименной постановке Эндрю Ллойда Уэббера и Т. С. Элиота, фильм рассказывает о ежегодном грандиозном кошачьем бале, где собираются кошки из «Племени избранных» из разных уголков земли. Все они разные — породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные — встречаются вместе и рассказывают о себе.

Демсон Идрис и Эмили Бичем присоединились к актерскому составу фантастической картины «За заграждением»

Действие фильма развернется в будущем, где война ведется с помощью пилотируемых дронов. Главный герой, пилот дрона, вынужден отправиться в опасную милитаризованную зону, где начинает работать с андроидом. Вместе они должны найти некое оружие Судного дня, которое не должно попасть в руки мятежников. Микаэль Хофстрём занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline

Люк Брейси получил роль в независимой драме «Вайолет» (Violet)

Главная героиня проекта — успешный продюсер, которая всю жизнь следовала указаниям внутреннего голоса, пока однажды не узнала, что он всегда ей врал. Оливия Манн исполнит в фильме главную роль. Режиссер — Джастин Бэйтмен.

Источник: Deadline

Трейлер мультсериала «Снупи в космосе»

В центре сюжета проекта — пес Снупи из мультфильмов Peanuts, который мечтает стать космонавтом и вместе с друзьями отправляется в обучающий центра NASA. Сериал выйдет на стрим-сервисе Apple+.

Нина Арианда снимется в «Балладе о Ричарде Джуэлле» Клинта Иствуда

История вращается вокруг Ричарда Джуэлла, охранника на Олимпийских играх 1996 года, который первым заметил рюкзак с бомбой и сумел вовремя эвакуировать людей. Однако всеобщая благодарность длилась недолго: через несколько дней Джуэлл сам превратился в главного подозреваемого и жертву уничижительной травли со стороны СМИ.

Источник: THR

Джош Чарльз снимется с Хилари Суэнк в сериале «Вдали»

В центре сюжета — астронавт Эмма Логан (Суэнк), которая должна оставить мужа и дочь, чтобы в составе международной команды отправиться в космос для выполнения опасной миссии. Эдвард Цвик поставит пилотный эпизод сериала.

Источник: Deadline

Фотосессия Entertainment Weekly с персонажами супергеройских сериалов канала CW

Обложки и фотографии посвящены сериалам «Супергёрл», «Стрела», «Флэш» и «Легенды завтрашнего дня».

Источник: EW

Amazon выпустит фантастический сериал «Небеса» (The Heavens)

Главная героиня проекта в духе классической космооперы — талантливая, но сложная девочка-подросток Миранда, которая находит могущественное оружие, оставшееся от давно исчезнувшей империи. Находка вынуждает ее отправиться в опасное путешествие, где она познакомится с разными странными персонажами и попытается объединить разрозненную галактику перед древней угрозой. Лев Гроссман выступает автором сценария сериала.

Источник: Deadline

Райан Симпкинс получила роль в экранизации «Улицы страха» Р. Л. Стайна

Фильм основан на трилогии Стайна и рассказывает о подростках вымышленного городка Шэйдисайд, которым регулярно приходится сталкиваться со зловещими сверхъестественными противниками. Ли Джаньяк занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Variety

Тизер четвертого сезона сериала «Мистер Робот»

Четвертый и заключительный сезон драматического сериала ожидается осенью 2019 года. Точная дата премьеры не сообщается.

Новый фильм Валерии Гай Германики «Мысленный волк» выйдет 17 октября

Картина Германики — притча о страхе, рассказ о лишенных любви отношениях матери и дочери, которые на время обретают взаимопонимание, сплоченные страхом перед выдуманной матерью историей о волке-людоеде. На философском уровне это размышление об утерянной чистоте помыслов, которая является главным условием гармонии человеческого существования, и еще одна иллюстрация пословицы «Сон разума рождает чудовищ».

Источник: Пресс-служба компании «Русский репортаж»

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