Квентин Тарантино сравнил новый «Звездный путь» с «Криминальным чтивом» в космосе

В интервью Deadline Квентин Тарантино не дал окончательного ответа, займет ли он режиссерское кресло нового «Звездного пути», но признался, что сценарий проекта произвел на него большое впечатление.

«Слова Саймона Пегга меня задели. Он ничего не знает, но продолжает говорить, словно в курсе всего. Он как-то сказал типа: „Ну, смотрите, это не будет ‚Криминальное чтиво‘ в космосе“, — говорит Тарантино. — Да, будет! Если сниму, то именно этим он и будет. „Криминальным чтивом“ в космосе. Когда я читал сценарий, то там были определенные аспекты „Криминального чтива“. Мне показалось, что я еще никогда не читал сценарий фантастического фильма, в котором было бы подобное ****. В фантастических фильмах это не встречается. И они сказали, что именно поэтому и хотят его сделать. В этом плане он очень уникальный».

В конце 2017 года Тарантино обратился к Джей Джей Абрамсу и студии Paramount с идеей для нового фильма франшизы «Звездный путь». При этом с самого начала режиссер заявил, что фильм должен быть с рейтингом R, что понравилось студии и Абрамсу.

«Пока Paramount нравится идея и сценарий, то им сейчас практически нечего терять в плане „Звездного пути“, — заметил Тарантино. — „Дэдпул“ продемонстрировал, что эти вещи можно переосмыслить, показать иначе. Джей Джей на самом деле понял еще до того, как он узнал об идее, что если хочется, то ладно, фильм может быть с рейтингом R. Может быть „Дикая банда“ в космосе, если хочет».

На данный момент неизвестно, поставит ли Тарантино «Звездный путь». Режиссер, однако, уверен, что, если он возьмется за проект, тот станет последним фильмом в его карьере.

Российская премьера девятого фильма Тарантино «Однажды в… Голливуде» состоится 8 августа.

Источник: Deadline

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