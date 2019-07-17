Тайка Вайтити и Сэм Нил озвучат персонажей четвертого сезона «Рика и Морти»

Авторы мультсериала «Рик и Морти» Дэн Хармон и Джастин Ройланд раскрыли, какие звезды появятся в четвертом 10-серийном сезоне проекта. Так, Сэм Нил и Тайка Вайтити озвучат представителей некой инопланетной расы с новозеландским акцентом. Кроме них свои голоса новым персонажам подарят Пол Джаматти и Кэтлин Тернер.

Хармон и Ройланд не раскрыли, какие приключения ждут Рика и Морти в четвертом сезоне. Ройланд лишь отметил, что эпизоды лучше смотреть по порядку и что перед четвертым фанатам стоит пересмотреть третий сезон.

Четвертый сезон увидит свет только в ноябре. Хармон и Ройланд уже вовсю работают над пятым сезоном. По их словам, они намерены как можно быстрее сделать максимальное количество из заказанных Adult Swim 70 эпизодов и сократить разрыв между сезонами.

«Уже начали работу над новой пачкой, — признался Ройланд в ответ на вопрос, как часто будут выходить новые сезоны. — План был выпустить их быстрее».

«Точно можно сказать, что разрыв между третьим и четвертым сезонами был самым длинным, и столь нелепо длинным он больше не будет, — продолжает Хармон. — Не знаю, насколько быстро мы сможем работать, но я уверен, что таких задержек больше не будет. Перед началом работы над четвертым сезоном пришлось утрясти столько вопросов, так что сейчас, как сказал Джастин, мы действительно пишем пятый сезон, пока заканчиваем четвертый, чтобы заставить себя придерживаться определенного графика».

«Не хочется лишний раз никого обнадеживать, но в нашей сделке специально указано, что если мы хорошо идем, то есть возможность сразу выпускать больше эпизодов, — добавил Хармон. — Adult Swim может сказать: „Они очень хорошие и выходят вовремя. Хотите сделать еще вместо перерыва?“ И мы можем сделать еще. Просто понимание, что есть такая возможность, заставляет меня сделать больше. Когда я опаздываю, то чувствую себя плохим мальчиком».

«Мы хотим, чтобы каждый эпизод был хорошим, — заметил Ройланд. — Есть моменты, когда мы такие: „Окей, это будет худшая серия сезона“. Но мы все равно пытаемся сделать все от нас зависящее, чтобы исправить ошибки. Отчасти из-за этого работа над сериалом занимает столько времени».

Три предыдущих сезона «Рика и Морти» в озвучке Сыендука прямо сейчас можно посмотреть по подписке КиноПоиска. Четвертый сезон, который также будет доступен зрителям КиноПоиска, стартует в ноябре 2019-го.

Источник: EW