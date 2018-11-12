Третий сезон «Мира Дикого Запада» будет более прямолинейным

Сегодня, 10:55Обсудить0

В беседе с Entertainment Weekly соавтор сериала «Мир Дикого Запада» Джонатан Нолан признался, что третий сезон будет мало похож на предыдущие. По его словам, они с Лизой Джой изначально не планировали придерживаться одной сюжетной формулы и хотели, чтобы персонажи постоянно оказывались в новой ситуации.

«Этот сезон в меньшей степени игра в угадалку и больше о том, как хосты наконец встречаются со своими создателями», — заявил Нолан.

«Мне нравятся сериалы, которые находят свой ритм и придерживаются его на протяжении 100 эпизодов, но это не такой сериал, — продолжает сценарист. — Мы всегда хотели, чтобы в каждом сезоне наши персонажи оказывались в кардинально разных ситуациях. И с таким выдающимся актерским составом смотреть на метаморфозы всех этих персонажей — одно из самых главных удовольствий».

В финале второго сезона «Мира Дикого Запада» восстание роботов потерпело поражение, но Долорес смогла выбраться в мир реальных людей. Прихватив центральные процессоры своих компаньонов, она стала частью общества и начала строить планы мести.

Одним из центральных персонажей третьего сезона станет герой Аарона Пола — лос-анджелесский рабочий Калеб, знакомство с которым меняет Долорес.

«Персонаж Аарона изменит представления Долорес о природе человечества, — говорит Нолан. — Он человек, который не может позволить себе „Мир Дикого Запада“».

Третий сезон «Мира Дикого Запада» ожидается в 2020 году. Точная дата премьеры не сообщается.

Источник: EW

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