С Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах

В связи с недоступностью свидетеля обвинения прокуратура штата Массачусетс закрыла дело против Кевина Спейси, обвиняемого в развратных действиях и нападении на 18-летнего подростка в городе Нантакет в 2016 году.

Согласно заявлению молодого человека, во время предполагаемого нападения он работал в ресторане Club Car. Он признался, что по окончании рабочей смены сам подошел к Спейси, так как хотел сфотографироваться со звездой сериала «Карточный домик». По его словам, актер несколько раз купил ему выпивку и пытался убедить его пойти с ним к нему домой. В итоге Спейси расстегнул ширинку юноши и начал трогать его гениталии.

Несколько месяцев шли разбирательства, но за две недели до суда молодой человек отозвал гражданский иск против Спейси и не стал свидетельствовать против актера. Предполагалось, что прокуратура сможет продолжить дело с помощью сотового телефона, где якобы хранились видео и сообщения, доказывающие вину Спейси. Однако в итоге выяснилось, что телефон и связанная с ним информация также отсутствуют.

Воспользовавшись правом несвидетельства против себя, юноша отказался давать показания о сообщениях, которые предположительно были удалены с телефона. В итоге было принято решение о закрытии дела.

Скандал вокруг Спейси разгорелся осенью 2017 года на фоне волны откровений в Голливуде. Актер Энтони Рэпп заявил, что Спейси приставал к нему, когда он был 14-летним подростком. После этого с заявлениями о домогательствах со стороны Спейси выступили еще несколько человек. Сам актер принес извинения, впервые публично заявил о своей гомосексуальной ориентации. Несмотря на многочисленные обвинения (и расследование, которое сейчас ведет британская полиция), до суда пока дошло только одного уголовное дело, связанное с произошедшим в Нантакете.

Источник: CBS Boston