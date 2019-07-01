Хавьер Бардем может сыграть царя Тритона в ремейке «Русалочки»

Сегодня, 09:08Обсудить0

Лауреат премии «Оскар» Хавьер Бардем может присоединиться к актерскому составу игрового ремейка «Русалочки» в образе царя Тритона, правителя подводного мира и отца главной героини. Сейчас актер ведет переговоры со студией относительно участия в картине.

Холли Бэйли исполнит в «Русалочке» роль Ариэль. Гарри Стайлс может сыграть ее возлюбленного, принца Эрика, а Мелиссе Маккарти досталась роль морской ведьмы Урсулы. Режиссерское кресло ремейка занимает Роб Маршалл. Над сценарием работает Джейн Голдман, а музыку напишут Алан Менкен и Лин-Мануэль Миранда.

Диснеевская «Русалочка» — экранизация одноименной сказки Ганса Кристиана Андерсена. Главная героиня истории — подводная принцесса Ариэль — из любви к человеку суши, принцу Эрику, идет на сделку с подводной ведьмой. Та дает ей ноги, но отбирает голос, так как преследует свои зловещие цели.

При бюджете в 40 млн долларов «Русалочка» собрала в мировом прокате чуть больше 211 млн долларов, но фактически вернула жизнь рисованным проектам студии Disney. Выпуск «Русалочки» ознаменовал собой начало ренессанса студии, в результате которого вышли такие хиты, как «Красавица и чудовище» и «Аладдин».

Источник: Deadline

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