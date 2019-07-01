Клип на песню Бейонсе из «Короля Льва» и еще 10 новостей дня

Малкольм Д. Ли поставит «Космический джем 2»

Ли заменит в режиссерском кресле Теренса Нэнса, который изначально был назначен постановщиком сиквела. Сюжет фильма не раскрывается. Оригинал 1996 года рассказывал о пришельцах с планеты Гора Придурков, которые вторгаются на Землю, желая захватить персонажей Looney Toons. Земные мультяшки во главе с кроликом Багзом предлагают на спор сыграть в баскетбол, привлекая на свою сторону суперзвезду Майкла Джордана. В продолжении вместо Джордана появится форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

Источник: Deadline

Студия Warner перенесла релиз «Улицы Сезам» на 4 июня 2021 года

По сюжету фильма обитатели знаменитой улицы вынуждены покинуть родной дом и оказываются на Манхэттене. Чтобы вернуться, они объединяются с ведущей исторического шоу Салли Хоуторн (Энн Хэтэуэй), которая хочет доказать всему миру, что улица Сезам существует. Но у злого мэра города есть свои планы на улицу, и он хочет, чтобы о ней прознали другие. Джонатан Крисел поставит картину.

Источник: Deadline

Музыкальный клип на песню Бейонсе «Spirit» из фильма «Король Лев»

«Король Лев» с 18 июля в российском прокате.

«Дылда» Кантемира Балагова вошла в программу кинофестиваля в Сан-Себастьяне

Фильм включен в программу «Pearls», куда попадают лучшие фильмы года, еще не вышедшие в прокат в Испании и уже получившие самые высокие отзывы кинокритиков и награды на других кинофестивалях. В этом году вместе с «Дылдой» в эту программу также вошли картины «Извините, мы вас не застали», «Паразиты» и «Отверженные». Прямо сейчас «Дылду» можно посмотреть по подписке КиноПоиска.

Дэвид Гордон Грин снимет фильм о Cambridge Analytica

Стивен МакФили и Кристофер Маркус напишут сценарий безымянного проекта, который расскажет, как английская аналитическая компания оказалась в центре громкого скандала, связанного с выборами президента США и голосованием в Великобритании за выход из ЕС. Центральным персонажем фильма станет аналитик Кристофер Уили, который запустил программу по незаконному сбору информации о пользователях Facebook, чтобы впоследствии влиять на их мнение. В связи с утечкой данных Facebook оштрафовали на 5 млрд долларов.

Источник: Deadline

Apple выкупила права на показ драмы «Банкир»

Основанный на реальной истории фильм — история афроамериканских бизнес-партнеров Джо Морриса и Бернарда Гарретта, которые в 1950-е годы основали успешное агентство недвижимости. Избегая расовых ограничений, они нанимают подставного белого руководителя компании, а сами притворяются простыми дворником и водителем. На вершине успеха над ними нависает угроза разоблачения. Джордж Нолфи поставил картину.

Истоник: Deadline

Трейлер фильма «Стриптизерши»

Героини проекта — танцовщицы элитного стриптиз-клуба, клиенты которого — известные финансисты с Уолл-стрит. Когда банковский кризис в одночасье превращает накопления девушек в пыль, подруги по несчастью жаждут отомстить. Они разрабатывают дерзкий план того, как вернуть потерянные деньги, чтобы снова вести роскошную гламурную жизнь, и отплатить биржевым гениям, оставив их без гроша.

Том Холландер и Софи Гробёль снимутся в экранизации романа Дэвида Николлса «Мы»

В центре сюжета — Дуглас Петерсен, которому жена Конни неожиданно сообщает, что хочется развестись. Дуглас уговаривает ее повременить и сперва вместе провести отпуск в Европе. Он рассчитывает за это время исправить свой брак и наладить отношения с сыном. Николлс написал сценарий четырехсерийной адаптации.

Источник: Deadline

Навин Эндрюс исполнит главную роль в мелодраме «Непростая жизнь А. Дж. Фикри»

Экранизация одноименного романа Габриэль Зевин, фильм расскажет о нелюдимом владельце книжного магазина в небольшом городке в Массачусетсе. После смерти жены он ушел в себя и практически не общается с другими людьми. Все меняется с появлением загадочной посылки, которая в итоге поможет ему вновь найти счастье в жизни. Зевин напишет сценарий адаптации.

Источник: THR

Трейлер фильма «Курорт для ныряльщиков на Красном море»

История о миссии израильской разведывательной службы «Моссад», которая в 1980-е годы перевезла в Израиль несколько тысяч угнетенных евреев из Эфиопии. Молодой спецагент Ари Кидрона вместе со своей командой основывает тайный порт на побережье Красного моря. Наладив воздушные и морские мосты, он организует массовую переправку беженцев.

В Москве завершились основные съемки драмы «Маша»

13-летняя Маша растет между боксерским рингом и улицей. Парни, которые убивают и грабят, — её друзья. На дворе 1990-ые и их ненавидит весь город, но для Маши они лучшие люди в мире, которые любят и защищают её. Она поёт им джаз и мечтает стать певицей. Однажды Маша узнает, кто они на самом деле, что они сделали с её жизнью и семьей. Повзрослев, она уезжает из маленького города в Москву, пытаясь оторваться от прошлого. Но оно все равно догонит её и Маше придется вернуться назад, туда, где прошло её детство.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.