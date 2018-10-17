«Эх, Гага, Гага, что ж ты натворила»: Россияне устроили флешмоб в Instagram Леди Гага

Сегодня, 15:01Обсудить0

Российские пользователи Instagram устроили флешмоб в аккаунте певицы и актрисы Леди Гага. Все началось в середине июля, когда таблоиды начали писать, что Леди Гага якобы встречается с Брэдли Купером (в июне актер разошелся с российской моделью Ириной Шейк, их отношения длились четыре года). Гага снималась с Купером в фильме «Звезда родилась». Россияне атаковали Instagram певицы, оставляя под ее фотографиями оскорбительные комментарии и требуя «не уводить Брэдлика у Ирочки».

Спустя несколько дней это переросло во флешмоб — с шутками, рецептами и рекламой. В «гагачате», как называют флешмоб его участники, уже больше 200 тысяч комментариев. Там делятся рецептами, гадают, ищут мужей и соседей. Среди комментаторов заметили и российских знаменитостей — Сергея Жукова, Эвелину Блёданс, Аллу Михееву и Гарика Мартиросяна.

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