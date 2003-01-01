Слух дня: В новом «Человеке-пауке» могла появиться «Зловещая Шестерка»

Как сообщает пользователь Reddit, известный достаточно точной информацией, связанной с фильмами Marvel, в сцене после титров блокбастера «Человек-паук: Вдали от дома» должна была появиться команда суперзлодеев «Зловещая Шестерка».

По его сведениям, изначально сцена после титров, где Джей Джона Джеймсон раскрывает миру личность Человека-паука, была длиннее. Она не обрывалась на возгласе Питера Паркера, а показывала, как суперзлодеи собираются и вместе решают разобраться с Пауком. По слухам, в команде, кроме Мистерио и Стервятника, появлялись также Шокер, Скорпион и Хамелеон. Лидером «Шестерки» выступал Норман Озборн. Кто сыграл новых персонажей — не уточняется.

Источник утверждает, что сцена была полностью отснята с законченными спецэффектами, но в итоге режиссер Джон Уоттс решил ее сократить, убрав упоминание «Шестерки».

Представленная информация — лишь неподтвержденный слух. При этом другие сайты, специализирующиеся на слухах, ранее также сообщали, что Озборн и «Шестерка» могут появиться во «Вдали от дома».

Источник: Reddit

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