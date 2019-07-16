Это что, шутка? Реакция на номинацию «Эмми» финального эпизода «Игры престолов»

Восьмой сезон «Игры престолов» смог установить рекорд по количеству номинаций премии «Эмми» за один год (32). Проект отметили в основной, технических и актерских категориях, но одна номинация удивила фанатов — «Лучший сценарий эпизода драматического сериала» за финальную серию «Железный трон».

Последняя серия «Игры престолов», которую написали сами Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, разочаровала не только фанатов, но и некоторых актеров проекта. Эпизод получил множество негативных отзывов, а на Rotten Tomatoes у него стоят «гнилые» 49%. Пользователи сети поспешили высказать свое мнение относительно «Железного трона» и выбора телеакадемии.

«Финал „Игры престолов“ получил номинацию за сценарий финального эпизода».

«„Железному трону“ за лучший сценарий? Я реально ржу. Почему этот сериальный мусор номинирован, а не „Рыцарь Семи Королевств“? Комитет премии „Эмми“ сидит на наркоте или что?»

«„Железный трон“ как лучший сценарий? Могу только посмеяться».

«„Железный трон“ действительно получил номинацию за лучший сценарий».

«LOL. „Игра престолов“ отмечена за лучший сценарий? Это что, шутка?»

«Честно, „Игра престолов“ достойна премии „Эмми“ только в актерских номинациях. Серьезно, актеры изо всех сил пытались спасти сценарий».

«То есть вы хотите сказать, что финал восьмого сезона „Игры престолов“ был номинирован на „Эмми“, но не шедевр „Рыцарь Семи Королевств“… Посмешище, откровенное посмешище».

«То чувство, когда понимаешь, что „Зеленая книга“ и финал „Игры престолов“ в этом году выиграли соответственно сценарные „Оскар“ и „Эмми“».

«Авторы „Игры престолов“ получают номинацию на премию „Эмми“ за сценарий финала, после того как прокинули всех фанатов».

«„Игра престолов“ собрала 32 номинации премии „Эмми“, несмотря на посредственный финал, средний руки сценарий, ошибку со стаканом из Starbucks, ошибку с бутылкой воды и несколько сюжетных дыр. Тем временем Дэниэл и Дэвид...»

«То чувство, когда „Игра престолов“ получила номинацию за сценарий последнего эпизода».

С основными номинациями «Эмми-2019» можно ознакомиться здесь.

Все восемь сезонов «Игры престолов» доступны зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска по подписке «КиноПоиск + Амедиатека». На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает краткую справку о персонажах.