Марго Робби и Брэд Питт подразнили Леонардо ДиКаприо из-за финала «Титаника»

«Без комментариев», — устало ответил Леонардо ДиКаприо на вопрос журналиста MTV о знаменитой сцене с дверью из финала «Титаника». Однако коллеги ДиКаприо по «Однажды в… Голливуде», Брэд Питт и Марго Робби, не смогли пройти мимо и решили подразнить его, продолжая допытываться: смог бы Джек поместиться на двери вместе с Роуз?

ДиКаприо держался и реагировал на происходящее с лицом человека, который 20 лет отвечает на один и тот же вопрос, но Робби и Питт не отступали. Робби призналась, что девочкой выплакала все глаза от этой сцены, но ДиКаприо лишь повторил: «Без комментариев».

Робби: Мне кажется, это самый спорный момент…

ДиКаприо: В истории...

Робби: …современного кино.

Питт: Ты бы, ты бы смог там поместиться? Ведь смог бы, да?

ДиКаприо: Без комментариев.

Робби: Ты тогда об этом упомянул? Сказал типа: «Может, стоит сделать дверь меньше?»

ДиКаприо: Как я и сказал, без комментариев.

Питт: Магия кино, мой друг, магия кино.

Эпизод с дверью из «Титаника» давно вызывает споры. Некоторые фанаты фильма считают, что на обломке хватало место для двоих и Джека можно было спасти. В попытке разрешить спорный момент ведущие передачи «Разрушители легенд» провели собственный эксперимент с дверью. Он постановил, что неосторожность со стороны Джека могла привести к печальному результату и оба героя утонули бы. Но при правильном балансе (или использовании спасательных жилетов) Роуз и Джек могли бы действительно спастись.

Режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон не большой поклонник споров вокруг двери и считает, что в любой истории есть свои правила, требующие определенных допущений: «Глупость. Не о чем спорить. Но вам хочется раскопать все идиотские аргументы, связанные с этим. Я к тому, что давайте откатимся назад: мог ли Ромео поступить умно и не принять яд? Да. Мог ли он не приносить свой кинжал на случай, если Джульетта решит убить себя? Бесспорно. Но суть не в этом».

Российская премьера «Однажды в… Голливуде» с ДиКаприо, Питтом и Робби состоится 8 августа.

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