Кевин Смит опубликовал постер из комедии «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка»

Сегодня, 09:12Обсудить0

В преддверии выхода первого трейлера комедии «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка» Кевин Смит поделился в Instagram постером вымышленного фильма «Пыхарь против Хроника». Именно этот «фильм в фильме» — перезапуск комикса об укуренных супергероях в духе «Бэтмен против Супермена» — и заставляет Джея и Боба вернуться в Голливуд.

Смит не раскрыл, кто играет новых Пыхаря и Хроника (в «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» их сыграли Джеймс Ван Дер Бик и Джейсон Биггз), но пообещал, что зрители сами все узнают из трейлера.

Джей и Молчаливый Боб впервые появились в дебютном фильме Смита «Клерки» в 1994 году. Торговцы травкой и полные противоположности, они быстро стали любимчиками фанатов и в 2001-м получили собственный проект «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», где Джей и Боб отправились в Голливуд, чтобы остановить экранизацию комикса о Пыхаре и Хронике, прототипами которых стали они сами.

Дата премьеры комедии «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка» пока не сообщается.

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