Гарри Стайлс может сыграть принца Эрика в игровом ремейке «Русалочки»

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Студия Disney начала переговоры с Гарри Стайлсом и предлагает актеру роль принца Эрика в «Русалочке» — игровом ремейке одноименного мультфильма. В случае достижения соглашения Стайлс появится на экране вместе с Холли Бэйли, исполнительницей роли Ариэль. Мелисса МакКарти сыграет морскую ведьму Урсулу.

Режиссерское кресло ремейка занимает Роб Маршалл, недавно поставивший для студии «Мэри Поппинс возвращается». Над сценарием работает Джейн Голдман, а музыку напишут Алан Менкен и Лин-Мануэль Миранда

Диснеевская «Русалочка» — экранизация одноименной сказки Ганса Кристиана Андерсена. Главная героиня истории — подводная принцесса Ариэль — из любви к человеку суши, принцу Эрику, идет на сделку с подводной ведьмой. Та дает ей ноги, но отбирает голос, так как преследует свои зловещие цели.

При бюджете в 40 млн долларов «Русалочка» собрала в мировом прокате чуть больше 211 млн долларов, но фактически вернула жизнь рисованным проектам студии Disney. Выпуск «Русалочки» ознаменовал собой начало ренессанса студии, в результате которого вышли такие хиты, как «Красавица и чудовище» и «Аладдин».

Источник: Variety

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